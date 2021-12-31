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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الجمعة 31 - 12- 2021 على الصعيد المهني والعاطفي

الأبراج
الأبراج

حظك اليوم .. يبحث الكثير من الأشخاص يوميا عن توقعات الأبراج وحظك اليوم بإستمرار وخاصة مع العام الجديد.

وكشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج عن توقعات الأبراج اليوم الجمعة 31 - 12- 2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

الحمل
من21/3 إلى 20/4 

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط ، القمر بمنزل الحظ واليوم سيكون الوقت رائعا لالتقاط الصور وللخروج والانطلاق ولا شيء يقيدك.
عاطفيا وعائليا: رغم التشوش، يمكنك اليوم أن تنشر سحرك بسهولة على الجميع وتضعهم في جيبك.

الثور

من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد بمنزل الحظ، ومجموع أسهمك في اسواق مكانتك شكلا مفرحا ورائعا.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات ويمدك ذلك بروح المثابرة والتخطيط ويساعد ذلك على أهدافك.

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خبيرة أبراج عن توقعات الحمل: فرص فى العمل والحب ومعرض للحسد

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توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 28/12/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك ابتعد عن المغامرة وانتبه مجتمعاتك، وتحكم في انفعالاتك كي تحافظ على علاقاتك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتنازل قليلا لتحافظ على انسجام حياتك العاطفية.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: القمر في منزل العمل يمنحك اليوم سلوكا يقظا ويساعدك على تحقيق فوائد عديدة.
عاطفيا وعائليا: رغم التشوش .. يمكنك أن تقترب ممن تحب بذكاء، ويساعدك القمر على الالتزام بواجبك تجاه الأهل والأحباب.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: لا تقاوم مشاعرك ، فالقمر في منزل الحب ينير دربك.
مهنيا واجتماعيا: اليوم تدعمك الأفلاك ، انتهز الفرصة واقترب من الآخرين بثقة.

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك .. تعامل باعتدال مع الزملاء والأهل والأقارب واسمعهم بهدوء.
عاطفيا: فينوس تتراجع .. ومن المهم أن تتجنب أي جدال يؤدي لسوءهم ، وكن هادئا أمام الاستفزاز.

الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثالث يمدك بكنز من المفردات الأنيقة التي تنفعك في علاقاتك.
عاطفيا: رغم التشوش .. تنجح اليوم في أن تجعل كل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك.

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعتمد اليوم على الحذر في خياراتك وحساباتك.
عاطفيا واجتماعيا: يمدك الفلك بأفكار، لكن لا تتسرع اليوم في كلامك وأقوالك.

القوس
من 23/11 إلى 21/12
عائليا وعاطفيا: القمر في برجك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك وتفتن الجميع بسحر شخصيتك.
مهنيا واجتماعيا: القمر يقترن مع المريخ ببرجك .. تزداد النقاط الإيجابية في عيون الآخرين وتتحرك بجرأة وشجاعة.

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا واجتماعيا: القمر يقترن بالمريخ في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحدث فقط مع من تثق بهم وأن تتعامل بحرص.
عاطفيا: تميل للانعزال ومع ذلك عليك أن تنجز ما عليك من واجب نحو من تحب بدون تأجيل.

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر واليوم قد يلعب الزملاء أو الأصحاب دورا كبيرا في إجابة سؤالك.
عاطفيا: رغم الضغوط .. المريخ في وضع داعم ويعدك ذلك بالسعادة ويمنحك أجواءً رومانسية.

الأبراج توقعات الابراج حظك اليوم عبير فؤاد خبيرة الابراج

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