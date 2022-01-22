نشرة المرأة.. حظك اليوم.. أهمية فيتامين سي للأطفال.. وأسباب الإصابة بالإنفلونزا

نشر موقع «صدى البلد»، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها:

يحتاج الأطفال إلى فيتامين سي فيتامين ج ضروري للعديد من وظائف الجسم التي تعتبر حيوية لنمو الطفل وتطوره. فيما يلي فوائد فيتامين سي للأطفال .

كشف موقع هيلثي عن أهمية فيتامين سي أو فيتامين C للأطفال .

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك ،لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغى فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 22 يناير 2022.

صدرت ثلاث دراسات أمس اثبت المزيد من الأدلة على أن لقاحات COVID-19 تصمد أمام متغير أوميكرون ، على الأقل بين الأشخاص الذين تلقوا حقنًا معززة.

وقال مسؤولو الصحة إنهم أول دراسات أمريكية كبيرة تبحث في الحماية من اللقاح ضد الأوميكرون.

الانفلونزا هي عدوى تنفسية حادة يسببها فيروس الانفلونزا. يتكون الفيروس من ثلاثة أنواع: الأنفلونزا A و B و C. يحدث انتقال الفيروس من خلال الرذاذ أو الاتصال المباشر مع شخص مصاب.

تحدث حالات تفشي الإنفلونزا في الغالب بين نوفمبر وأبريل. نظرًا لأن فيروسات الأنفلونزا تتغير بمرور الوقت ، فإن الأطفال لا يظلون محصنين ضدها وقد يصابون بالعدوى كل عام .

قد تسبب عدوى الأنفلونزا أمراضًا خطيرة عند الأطفال. تشير التقديرات إلى أن حوالي 20000 طفل دون سن الخامسة يدخلون إلى المستشفى كل عام بسبب المضاعفات المتعلقة بالإنفلونزا اقرأ هذا المنشور لمعرفة المزيد عن والأسباب من الأنفلونزا عند الأطفال بحسب ما نشره موقع هيلثي.