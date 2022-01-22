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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. حظك اليوم.. أهمية فيتامين سي للأطفال.. وأسباب الإصابة بالإنفلونزا

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع «صدى البلد»، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها:

 

مناعية جيدة .. لماذا يحتاج الأطفال إلى فيتامين سي؟
 

يحتاج الأطفال إلى فيتامين سي فيتامين ج ضروري للعديد من وظائف الجسم التي تعتبر حيوية لنمو الطفل وتطوره. فيما يلي فوائد فيتامين سي للأطفال .

كشف موقع هيلثي عن أهمية فيتامين سي أو فيتامين C للأطفال .

 

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 22- 1- 2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا
 

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك ،لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغى فرح  توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 22 يناير 2022.

 

3 دراسات حديثة تثبت أن لقاحات COVID-19 تصمد أمام متغير أوميكرون

 

صدرت ثلاث دراسات أمس اثبت المزيد من الأدلة على أن لقاحات COVID-19 تصمد أمام متغير أوميكرون ، على الأقل بين الأشخاص الذين تلقوا حقنًا معززة.

وقال مسؤولو الصحة إنهم أول دراسات أمريكية كبيرة تبحث في الحماية من اللقاح ضد الأوميكرون.

 

أسباب خفية لإصابة الأطفال بالانفلونزا.. كيف تنتشر وكم تستمر؟

 

الانفلونزا هي عدوى تنفسية حادة يسببها فيروس الانفلونزا. يتكون الفيروس من ثلاثة أنواع: الأنفلونزا A و B و C. يحدث انتقال الفيروس من خلال الرذاذ أو الاتصال المباشر مع شخص مصاب.

تحدث حالات تفشي الإنفلونزا في الغالب بين نوفمبر وأبريل. نظرًا لأن فيروسات الأنفلونزا تتغير بمرور الوقت ، فإن الأطفال لا يظلون محصنين ضدها وقد يصابون بالعدوى كل عام .

قد تسبب عدوى الأنفلونزا أمراضًا خطيرة عند الأطفال. تشير التقديرات إلى أن حوالي 20000 طفل دون سن الخامسة يدخلون إلى المستشفى كل عام بسبب المضاعفات المتعلقة بالإنفلونزا  اقرأ هذا المنشور لمعرفة المزيد عن والأسباب  من الأنفلونزا عند الأطفال بحسب ما نشره موقع هيلثي.

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