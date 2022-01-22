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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب خفية لإصابة الأطفال بالانفلونزا.. كيف تنتشر وكم تستمر؟

انفلونزا الأطفال
انفلونزا الأطفال

الانفلونزا هي عدوى تنفسية حادة يسببها فيروس الانفلونزا. يتكون الفيروس من ثلاثة أنواع: الأنفلونزا A و B و C. يحدث انتقال الفيروس من خلال الرذاذ أو الاتصال المباشر مع شخص مصاب.

تحدث حالات تفشي الإنفلونزا في الغالب بين نوفمبر وأبريل. نظرًا لأن فيروسات الأنفلونزا تتغير بمرور الوقت ، فإن الأطفال لا يظلون محصنين ضدها وقد يصابون بالعدوى كل عام .

قد تسبب عدوى الأنفلونزا أمراضًا خطيرة عند الأطفال. تشير التقديرات إلى أن حوالي 20000 طفل دون سن الخامسة يدخلون إلى المستشفى كل عام بسبب المضاعفات المتعلقة بالإنفلونزا  اقرأ هذا المنشور لمعرفة المزيد عن والأسباب  من الأنفلونزا عند الأطفال بحسب ما نشره موقع هيلثي.

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كيف تنتشر الانفلونزا وكم تستمر؟

يتعافى معظم الأطفال الأصحاء من الأنفلونزا في غضون أسبوع دون مضاعفات كبيرة. ومع ذلك ، قد يستمر السعال والتعب لفترة أطول (أسبوع أو أسبوعين في الغالب)  .

تتواجد فيروسات الأنفلونزا في الأنف والحنجرة وقد تنتشر بثلاث طرق :

الاتصال المباشر: إن إمساك اليدين أو التقبيل أو اللمس قد ينقل الجراثيم من شخص مصاب إلى شخص سليم.
الاتصال غير المباشر: قد يصاب الأطفال بالعدوى إذا لمسوا أجراس الباب أو الألعاب أو الكتب التي سبق أن لمسها شخص مصاب.
عن طريق الهواء: قد ينتشر الفيروس عن طريق السعال أو العطس عند الشخص المصاب.
يكون الأطفال أكثر إصابة بالعدوى قبل 24 ساعة من بدء الأعراض. ينخفض ​​خطر انتشار العدوى بعد حوالي سبعة أيام من المرض  .

ما هي اسباب الانفلونزا عند الاطفال؟

الأنواع التالية من فيروسات الأنفلونزا تسبب الأنفلونزا.

الأنفلونزا A و B: تسبب هذه الفيروسات أمراضًا وأوبئة خطيرة ، حتى دخول المستشفى والوفاة ، في فصل الشتاء. من الصعب السيطرة عليها لأنها تتحور كل عام.
الأنفلونزا C: هذه الفيروسات لا تسبب أي أعراض أو تسبب التهابات الجهاز التنفسي الخفيفة. لا تؤثر على الصحة العامة بشكل كبير. 

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