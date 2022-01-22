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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 دراسات حديثة تثبت أن لقاحات COVID-19 تصمد أمام متغير أوميكرون

اللقاح
اللقاح

صدرت ثلاث دراسات أمس اثبت المزيد من الأدلة على أن لقاحات COVID-19 تصمد أمام متغير أوميكرون ، على الأقل بين الأشخاص الذين تلقوا حقنًا معززة.

وقال مسؤولو الصحة إنهم أول دراسات أمريكية كبيرة تبحث في الحماية من اللقاح ضد الأوميكرون.

ذكرت أوراق البحث السابق - بما في ذلك الدراسات في ألمانيا وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة - التي تشير إلى أن اللقاحات المتاحة أقل فعالية ضد الأوميكرون من الإصدارات السابقة من فيروس كورونا ، ولكن أيضًا أن الجرعات المعززة تزيد من الأجسام المضادة لمكافحة الفيروسات لزيادة فرصة تجنب الأعراض. عدوى.

نظرت الدراسة الأولى في حالات دخول المستشفى وغرف الطوارئ وزيارات مراكز الرعاية العاجلة في 10 ولايات ، من أغسطس إلى هذا الشهر.

ووجدت أن فعالية اللقاح كانت أفضل بعد ثلاث جرعات من لقاح Pfizer أو Moderna في الوقاية من قسم الطوارئ المرتبط بـ COVID-19 وزيارات الرعاية العاجلة. انخفضت الحماية من 94٪ أثناء موجة دلتا إلى 82٪ أثناء موجة أوميكرون. كانت الحماية من جرعتين فقط أقل ، خاصة إذا مرت ستة أشهر على الجرعة الثانية.

 

وشدد المسؤولون على هدف الوقاية ليس فقط من العدوى بل من المرض الشديد. في هذا الصدد ، هناك بعض الأخبار السارة: وجدت الدراسة أيضًا أن جرعة ثالثة كانت فعالة بنسبة 90 ٪ على الأقل في منع دخول المستشفى لـ COVID-19 ، خلال فترتي دلتا وأوميكرون.

ركزت الدراسة الثانية على حالات COVID-19 ومعدلات الوفيات في 25 ولاية من بداية أبريل وحتى عيد الميلاد. كان الأشخاص الذين حصلوا على تعزيز يتمتعون بأعلى مستوى من الحماية ضد الإصابة بفيروس كورونا ، خلال الوقت الذي كانت فيه دلتا هي المهيمنة وأيضًا عندما كانت أوميكرون تتولى زمام الأمور.

تم نشر هاتين المقالتين على الإنترنت من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

نشرت مجلة الجمعية الطبية الأمريكية الدراسة الثالثة ، بقيادة باحثي مركز السيطرة على الأمراض. نظرت إلى الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 في الفترة من 10 ديسمبر إلى 1 يناير في أكثر من 4600 موقع اختبار في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

كانت ثلاث جرعات من لقاحي Pfizer و Moderna فعالة بنسبة 67٪ تقريبًا ضد الأمراض ذات الصلة بالأوميكرون مقارنة بالأشخاص غير الملقحين. ومع ذلك ، وجد الباحثون أن الجرعتين لم تقدم أي حماية كبيرة ضد أوميكرون عند قياسها بعد عدة أشهر من الانتهاء من السلسلة الأصلية.

قالت إيما أكورسي من مركز السيطرة على الأمراض ، إحدى مؤلفي الدراسة: "إنه يظهر حقًا أهمية الحصول على جرعة معززة".

يجب أن يحصل الأمريكيون على معززات إذا مرت خمسة أشهر على الأقل منذ أن أكملوا سلسلة Pfizer أو Moderna ، لكن الملايين من المؤهلين لم يحصلوا عليها.

وقالت مديرة مركز السيطرة على الأمراض ، الدكتورة روشيل والينسكي ، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض يوم الجمعة: "إذا كنت مؤهلاً للحصول على معزز ولم تحصل عليه ، فأنت لست على اطلاع بالمستجدات وتحتاج إلى الحصول على معزز".

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