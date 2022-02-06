شجعه على إظهار التعاطف ولا تثقل كاهله.. 10 نصائح لتربية الطفل الوحيد بطريقة سليمة

فوائد أن تكون الطفل الوحيد

كيف تربي الطفل الوحيد؟

مساوئ أن تكون الطفل الوحيد

تعتبر تربية الطفل الوحيد في بعض الأحيان قرارًا واعًا يتخذه العديد من الآباء. ومع ذلك ، تشير الدراسات أيضًا إلى ارتفاع عدد الأسر ذات الطفل الواحد بسبب المشاكل المالية ، وارتفاع معدلات الطلاق ، والأسباب الشخصية والقرار الواعي للوالدين بأن يكون لهما طفل واحد فقط.



يشعر الكثير من الآباء بالقلق بشأن نشأة طفلهم الوحيد وحيدًا أو مدللًا. أيضًا ، تحيط العديد من الصور النمطية السلبية بالأطفال الوحدين في المجتمع (على سبيل المثال ، يُعتقد أن الأطفال غير المتزوجين يبحثون عن مزيد من الاهتمام ، ويتصرفون بغرابة، ويكونون متمركزين حول الذات) ، مما قد يزيد من مخاوفهم.

على الرغم من أن وجود أشقاء له مميزاته ، إلا أن تربية طفل واحد ليكون فردًا ناضجًا ومسؤولًا ودقيقًا يعد أمرًا مجزيًا للغاية .

نستعرض لكم من خلال السطور التالية ،بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في تربية طفلك الوحيد ليكون بالغًا سليمًا.

فوائد أن تكون الطفل الوحيد



قبل أن نستكشف النصائح ، لنتعرف على المزايا العديدة لكونك طفلًا وحيدًا .

1. النضج: فقط الأطفال يظهرون مستويات عالية من النضج. تشير الأبحاث إلى أن هذا يتعلق فقط بالأطفال الذين يقضون وقتًا طويلاً مع والديهم والبالغين ويتصرفون مثل البالغين .

2. الذكاء: الأطفال فقط هم من يظهرون درجات عالية من الذكاء والتحفيز. الاهتمام الكامل الذي يتلقونه من والديهم يساعدهم على أن يصبحوا أذكياء ومتفهمين .

3. التعليم: أولياء أمور الأبناء فقط متعلمون بشكل جيد ، وبالتالي ، فإنهم يولون أهمية كبيرة للتعليم. يستثمرون وقتهم في التفاعل مع الأطفال وتعليمهم أشياء جديدة. هذا يساعد فقط الأطفال على الأداء الجيد في المدرسة. علاوة على ذلك ، ومع وجود عبء مالي أقل ، يمكن للأسرة التي لديها طفل واحد أن توفر تعليمًا جيدًا لأطفالها. تساهم هذه العوامل في حصول الأطفال غير المتزوجين على تعليم جيد .



4. الإبداع: مع عدم وجود أشقاء ، يقضي الأطفال غير المتزوجين وقتًا طويلاً بمفردهم. يسلون أنفسهم عن طريق اختراع ألعاب جديدة وعوالم خيالية وأصدقاء وإخوة. نتيجة لذلك ، يميلون إلى الإبداع .

5. احترام الذات: يوجه آباء الأطفال فقط كل اهتمامهم ومحبتهم ومدحهم تجاه طفلهم. هذا يساعد الأطفال غير المتزوجين على أن يصبحوا واثقين من أنفسهم وواثقين من أنفسهم. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التعزيز الإيجابي المستمر يساعدهم على بناء صورة ذاتية إيجابية. تظهر الأبحاث أن الأطفال فقط هم من يتمتعون بتقدير عالٍ للذات وإيمان قوي بقدراتهم .



كيف تربي الطفل الوحيد؟



إذا كنت والدًا لطفل وحيد ، فقد ترغب في معرفة كيف يمكنك تربية طفلك ليكون شخصًا جيدًا وودودًا. اقرأ النصائح التالية حول كيفية تربية الطفل الوحيد، بحسب ما نشره موقع هيلثي .

1. تشجيع التفاعلات الاجتماعية

يقضي الأطفال فقط الكثير من وقتهم في اللعب بمفردهم أو مع أصدقاء وهميين. يمكن أن يتسبب ذلك في معاناتهم في تفاعلاتهم الاجتماعية. وبالتالي ، من الضروري تشجيعهم على الانخراط في الأنشطة الاجتماعية مع أقرانهم وقضاء الوقت مع شخص في سنهم .



تأكد من ترتيب مواعيد لعب منتظمة مع الأطفال في سنهم. بهذه الطريقة ، سيتعلم طفلك مشاركة ألعابه ، والمنزل ، واهتمامك ، وما إلى ذلك ، ويفهم كيفية التكيف. ستساعدهم هذه التفاعلات أيضًا على تطوير مهاراتهم الاجتماعية .

2. إظهار قيم العلاقة الهامة

يتعلم الأطفال الذين لديهم أشقاء قيمًا مهمة في العلاقة من خلال التفاعل مع أشقائهم. من ناحية أخرى ، قد يفوت الأطفال فقط مثل هذه التجارب القيمة. يمكن أن يساعدهم إظهار قيم العلاقات ، مثل المساومة والمشاركة وقبول المكاسب والخسائر بنعمة وإظهار الاهتمام ، في التعامل مع تعقيدات العلاقات في المستقبل.



3. تجنب الإمساك باليد الزائدة

يمكن للأطفال فقط الاعتماد بشكل مفرط على والديهم في بعض الأحيان. في حين أنه من الطبيعي أن يعتمد الأطفال على والديهم ، فإن الإفراط في الاعتماد يمكن أن يكون غير صحي. لذا ، خذ خطوة للوراء ودع طفلك يتعامل مع بعض المشكلات بشكل مستقل. سيساعدهم هذا الاستقلالية على التعامل بفعالية مع النزاعات مع الحد الأدنى من تدخل الوالدين وتعليمهم المسؤولية.



4. شجعهم على إظهار التعاطف واللطف

تؤدي علاقات الأشقاء إلى تطوير القيم الأساسية مثل التعاطف واللطف. يمكن لأولياء أمور الأطفال فقط ضمان غرس هذه القيم في أطفالهم من خلال منحهم الفرص لتجربة هذه المشاعر. أظهر هذه القيم في حياتك اليومية ، وأظهر لطفلك أمثلة من الحياة الواقعية للسلوكيات الوجدانية واللطيفة ، وقم بإشراكهم في العمل التطوعي أو قم بتربية حيوان أليف معهم واجعلهم يختبرون هذه المشاعر.



5. تجنب تعزيز الكمالية

فقط الأطفال يميلون إلى الكمال حتى أنهم قد يتوقعون من الآخرين اتباع نفس المعايير. تجنب تعزيز هذا الكمالية. حاول تجنب التحسين أو إعادة العمل على كل مهمة يقومون بها ودعهم يرتكبون الأخطاء والتعلم منها.

6. دعهم يؤسسون هويتهم الخاصة

للوالدين تأثير كبير على الطفل الوحيد. نتيجة لذلك ، قد يشعر الطفل أحيانًا أنه ليس لديه هويته الخاصة ويعكس فقط توقعات الوالدين وإخفاقاتهم لا تتوقع أن يحقق طفلك الأحلام التي لم تستطع تحقيقها. بدلاً من ذلك ، شجعهم على استكشاف اهتماماتهم الحقيقية واتخاذ قراراتهم بأنفسهم .

7. لا تثقل كاهلهم

لا تضع توقعات غير واقعية لهم. هذا قد يضع عليهم ضغطًا لا داعي له ، مما يتسبب في إجهادهم. في حين أن العديد من الأطفال فقط قد يكونون من كبار المسافرين ، يجب أن يكون لدى الآباء توقعات واقعية. غالبًا ما يظهر الأطفال فقط النضج ويتصرفون مثل البالغين ، ولكن من المهم أن نتذكر أنهم ما زالوا أطفالًا. دعهم يستمتعون بطفولتهم.



8. ادعمهم في أدنى مستوياتهم

يمكن للأطفال فقط أن ينتقدوا أنفسهم بشدة وأن يتحملوا أنفسهم مسؤولية كل ما يحدث في حياتهم ، مثل يوم سيء في المدرسة أو درجات ضعيفة. في حين أنه من الطبيعي أن تشعر بالاستياء ، حاول ألا تسحبهم إلى أسفل. بدلاً من ذلك ، استمع إلى الطفل في مثل هذا السيناريو وتثبيط أي أفكار سلبية. يسعى الأطفال فقط للحصول على موافقة والديهم ، لذلك قدم لهم دعمك وتشجيعك.

9. تجنب الإفراط في تناول الطعام لطفلك الوحيد

يحصل الأطفال فقط بشكل عام على كل ما يحتاجون إليه والمزيد من والديهم. على العكس من ذلك ، قد لا يتمتع الأطفال الذين لديهم أشقاء بهذه الرفاهية. يجب عليهم مشاركة الأشياء الخاصة بهم وغالبًا ما ينتظرون تلبية احتياجاتهم. لذلك ، لا تفرط في تناول الطعام لطفلك الوحيد يجب أن يعرفوا أنك لن تحقق كل نزواتهم.



يمكن تحقيق ذلك باتباع تقنيات محددة. أولاً ، يمكن وضع حد أقصى لعدد الهدايا أو الأشياء التي يمكن أن يتلقوها في السنة. بعد ذلك ، علمهم كسب الأشياء التي يريدونها من خلال القيام ببعض الأعمال المنزلية الصغيرة في جميع أنحاء المنزل. سيساعدهم التأخير في الإشباع والجهود المطلوبة على فهم قيمة الأشياء.



10. تجنب أن تكون رفيق اللعب الدائم لطفلك الوحيد

غالبًا ما يبحث الأطفال فقط عن الرفقة ورفاق اللعب في المنزل. بينما يجب أن تتفاعل معهم وتلعب معهم ، فلن يكون من الممكن القيام بذلك باستمرار لديك مهامك وواجباتك التي يتعين عليك القيام بها.

خطط لجدولك الزمني للتأكد من أنك تخصص بعض الوقت للترفيه عن طفلك ، ودعهم يعرفون إلى متى يمكنك اللعب معهم ثم ، بالنسبة للوقت المتبقي ، شجع الطفل على اللعب بمفرده أو ساعده في تكوين صداقات هذا النهج المتوازن سيقلل من الاعتماد الأبوي.

11. وضع حدود واضحة

يظل الأطفال غير المتزوجين قريبين من والديهم وقد يظهرون سلوك البالغين. على سبيل المثال ، قد يتصرفون بشكل متسلط ويتوقعون التأثير في كل قرار إذا لم يتوقفوا في الوقت المناسب ، فقد يبدأون في الحديث عن آرائهم والتعبير عن آرائهم حول القضايا المتعلقة بالبالغين. من الأهمية بمكان وضع حدود واضحة لتجنب مثل هذه السيناريوهات.

يجب تعليم الطفل ما هو السلوك المقبول وما هو غير المقبول. في حين أنه من الجيد السعي للحصول على مساهماتهم في بعض القرارات ، يجب إشراك الطفل فقط في القرارات المتعلقة بهم أو بشأن الأسرة.

12. شجعهم على الابتسام في المواقف الصعبة

يميل الأطفال فقط إلى أن يكونوا أذكياء وذوي إنجازات عالية يسعون جاهدين لبذل قصارى جهدهم. إذا فشلوا ، يمكن أن يصابوا بالتوتر والاكتئاب. علم طفلك ألا يتورط في المواقف الصعبة شجعهم على مواجهة مثل هذه المواقف بابتسامة وأن يكونوا ودودين ومنفتحين مع طفلك يمكن أن تساعدهم بيئة المنزل السعيدة والخفيفة على الضحك أكثر.

13. عامل طفلك مثل الطفل

قد يجعل السلوك الشبيه بالبالغين الصغار من السهل على الأطفال فقط اعتبارهم بالغين. تجنب ارتكاب هذا الخطأ، لا ينبغي إجبارهم على النمو في وقت مبكر جدًا. هذا لا يعني أنك يجب أن تعاملهم مثل الأطفال، فالتدليل عليهم قد يؤثر على نموهم العاطفي بدلاً من ذلك ، عاملهم حسب أعمارهم .

مساوئ أن تكون الطفل الوحيد



غالبًا ما يعني كونك طفلًا وحيدًا أن تكون مركز عالم والديهم. هذا يأتي مع مجموعة القضايا الخاصة به. فيما يلي بعض عيوب كونك طفلًا وحيدًا.

1. التركيز الأبوي المفرط: يعتمد الأطفال فقط كليًا على والديهم للحصول على الدعم. لديهم خبرة محدودة في التفاعل مع الأطفال في سنهم لأن معظم تفاعلات الطفل الوحيد تشمل البالغين في حالة عدم وجود الأشقاء ، ليس لديهم من يشاركهم مشاعرهم باستثناء الكبار وبالتالي ، يميل العديد من الأطفال فقط إلى كبت مشاعرهم والتعامل مع المواقف بمفردهم .

2. ضغط وتأثير الوالدين: تأثير الوالدين مهم في الأطفال فقط. العديد من الأطفال غير المتزوجين غير قادرين على التحرر من تأثير والديهم طوال حياتهم. إنهم يشعرون بضغط أبوي شديد وقد يواجهون مشاكل في تأسيس هويتهم المستقلة .

3. الافتقار إلى مهارات العلاقة الأساسية: غالبًا ما يضطر الأشقاء إلى مشاركة انتباه والديهم. عندما يولد الأخ الأصغر ، يجب على الطفل الأكبر أن يتعامل مع فقدان الانتباه ، بينما يتعين على الطفل الأصغر أن يتعامل مع الأخ الأقوى الأكبر سنًا. لا يتعين على الأطفال غير المتزوجين مشاركة اهتمام والديهم أو التعامل مع نزاع بين الأشقاء. وبالتالي ، قد يصبحون متمركزين حول الذات ، أو يفشلون في التعرف على رغبات الآخرين ، أو يفشلون في التعاطف مع الآخرين .

4. مشاكل التفاعل الاجتماعي: قد يجد الأطفال غير المتزوجين صعوبة في التعامل مع النزاعات أثناء العمل في مجموعات. يتعلم الأطفال الذين لديهم أشقاء التسوية والتنافس والفوز والخسارة ، وبالتالي يكتسبون العديد من الخبرات الاجتماعية أثناء التفاعل مع أشقائهم. يجب على الأطفال فقط تعلم التفاعلات الاجتماعية أثناء التنقل دون توجيه من أشقائهم ، وبالتالي ، قد يرتكبون العديد من الأخطاء .

5. استيعاب القضايا: فقط الأطفال هم من يمكنهم تحميل أنفسهم المسؤولية عن كل ما يحدث في حياتهم قد يستوعبون مشاكلهم ويجدون صعوبة في التعامل مع المواقف الصعبة، إلقاء اللوم الكامل على كل إخفاقاتهم يمكن أن يتسبب في إصابة العديد من الأطفال فقط بالاكتئاب .

يمكن أن يساعد استخدام تقنيات الأبوة الصحيحة الأطفال فقط على الازدهار، بينما يلعب الأشقاء دورًا مهمًا في إثراء الحياة الاجتماعية للأطفال ، فإن تزويد طفلك الوحيد بفرص لتوسيع دائرة أصدقائه يمكن أن يبني مهاراته الاجتماعية بشكل فعال يمكن أن يحفز دعم الوالدين وتشجيعهم على تطوير هويتهم الخاصة والاستقلال.