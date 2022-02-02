وقاية النباتات ينفذ دورة تدريبية عملية عن تربية نحل العسل للمبتدئين

نظم معهد بحوث وقاية النباتات دورة تدريبية عملية تحت عنوان تربية نحل العسل للمبتدئين خلال الفترة من ٣١ يناير حتى ١ فبراير ٢٠٢٢.

وصرح الدكتور احمد عبد المجيد مدير المعهد بأن الدورة تم تنفيذها عمليا بمنحل قسم بحوث نحل العسل بالمعهد بهدف تعريف المتدرب على مكونات المنحل النموذجى وشروط إنشاء المناحل و أهم السلالات المرباة في مصر ومميزاتها، وكذا التعرف على افراد الطائفة ودورة حياتها واعمالها داخل وخارج الخلايا، بالإضافة الى شرح لأهم الآفات والأمراض التى تصيب نحل العسل وطرق مكافحتها ، علاوة على تعريف المربى المبتدئ على الاهمية الاقتصادية للمنتجات المختلفة ومنها غذاء الملكات وشمع العسل وحبوب اللقاح والبروبليس وسم النحل والتي لها دور كبير كغذاء وعلاج كما تمت الإشارة إلى الدور الكبير الذي يلعبه النحل في زيادة انتاجية المحاصيل الزراعية من خلال عملية التلقيح التي تتم بواسطة النحل.

وفي السياق نفسه أوضح الدكتور طارق عفيفي الشيخ وكيل المعهد لشؤون الإرشاد والتدريب ان التدريب العملي شمل التعرف على ادوات النحالة وتركيب الخلية وافراد الطائفة واطوارها و فحص الطوائف و التغذية الصناعية لطوائف نحل العسل و إعداد الطوائف لموسم النشاط ولموسم الفيض و تقسيم وضم الطوائف و طرق ادخال الملكات والتشتية و كيفية عمل مصايد الدبور.

وأضاف الدكتور محمد فتح الله رئيس قسم بحوث نحل العسل أن هذه الدورة تأتي في إطار سلسلة من الدورات العملية والتى حاضر فيها لفيف من علماء وباحثين القسم المتميزين في مجال النحالة.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى بأهمية نشر فكر التوسع في إقامة مشاريع صغيرة للشباب وتشجيعهم علي العمل الحر للإسهام في حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل وتأهيل الشباب والخريجين لسوق العمل وبرعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.