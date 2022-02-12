احذروا الجدي.. ماغي فرح تكشف جريمة كل برج

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك اقترحت خبيرة الأبراج ماغي فرح سؤال على غير المألوف وهو ما هى الجريمة التى من الممكن أن يقوم بها كل برج، اختلفت المشاعر بعضها يصادف الحقيقة والبعض الاخر يمكن أن لا يصادف وذلك على حسب التنشئة الاجتماعية والتاريخ المحدد فى شهر الميلاد.

ما هى الجريمة التي من الممكن ان يقوم بها كل برج؟



الحمل : ضرب شخص وتعريضة للكسر بسبب مشاجرة ما .



الثور: اختلاس الأموال من مصرف او بنك

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الجوزاء : ضرب شخص بسيارته وقيامه باختراق مواقع عبر الانترنت .

السرطان: قتل حبيبه القديم

الأسد: حيازة المخدرات ولعب القمار والاغتصاب

العذراء : قتل المدير في العمل بسبب الضغط الشديد .

المیزان : سرقة متجر البسة ومواد تجميل ..

العقرب : تفجير سيارة الشريك وقتله في ظروف غامضة ..

القوس : مسافر غير شرعي على حدود احد الدول .

الدلو: متمرد على القانون وغريب الأطوار ويتم تبرئته بمرض نفسي ..

الحوت: استغلال مشاعر الشريك ومن ثم تركه وتعاطي المخدرات .

الجدي : كل ما سبق لكن بطريقة احترافية لاتسمح بكشفه ..