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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذروا الجدي.. ماغي فرح تكشف جريمة كل برج

ما هى الجريمة التي
ما هى الجريمة التي من الممكن ان يقوم بها كل برج؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك اقترحت خبيرة الأبراج ماغي فرح سؤال على غير المألوف وهو ما هى الجريمة التى من الممكن أن يقوم بها كل برج، اختلفت المشاعر بعضها يصادف الحقيقة والبعض الاخر يمكن أن لا يصادف وذلك على حسب التنشئة الاجتماعية والتاريخ المحدد فى شهر الميلاد. 

 

ما هى الجريمة التي من الممكن ان يقوم بها كل برج؟ 


الحمل : ضرب شخص وتعريضة للكسر بسبب مشاجرة ما .

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حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 9-2- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

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توقعات الأبراج و حظك اليوم الثلاثاء 8/2/2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا


الثور: اختلاس الأموال من مصرف او بنك 
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الجوزاء : ضرب شخص بسيارته وقيامه باختراق مواقع عبر الانترنت .
السرطان: قتل حبيبه القديم
الأسد: حيازة المخدرات ولعب القمار والاغتصاب
العذراء : قتل المدير في العمل بسبب الضغط الشديد .
المیزان : سرقة متجر البسة ومواد تجميل ..
العقرب : تفجير سيارة الشريك وقتله في ظروف غامضة ..
القوس : مسافر غير شرعي على حدود احد الدول .
الدلو: متمرد على القانون وغريب الأطوار ويتم تبرئته بمرض نفسي ..
الحوت: استغلال مشاعر الشريك ومن ثم تركه وتعاطي المخدرات . 

الجدي : كل ما سبق لكن بطريقة احترافية لاتسمح بكشفه ..

برج الحمل حظك اليوم مهنيا وعاطفيا وصحيا اليوم الثلاثاء تاريخ الأبراج الحقيقة القوس

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