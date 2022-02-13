الجيش الأمريكي يكشف حقيقة القيام بعمليات في المياه الروسية

أكد الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، أن الإدعاءات الروسية حول عمليات أمريكية في مياه روسيا الإقليمية غير صحيحة.

وكانت أعلنت روسيا، أمس السبت، استدعاء الملحق العسكري الأمريكي في موسكو بعد انتهاك غواصة أمريكية المياه الإقليمية الروسية.

يأتي ذلك بعد رصد غواصة أمريكية قرب جزر الكوريل داخل الأراضي الروسية، أكدت روسيا أنها تجاهلت طلب مغادرتها وانسحبت بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن إحدى سفنها الحربية استخدمت "أساليب خاصة" بهدف إجبار غواصة أمريكية على مغادرة المياه الإقليمية للبلاد في المحيط الهادئ.

وذكرت أن الغواصة الأمريكية من نوع "فيرجينيا" رصدت صباح أمس السبت قرب جزيرة أوروب التابعة لجزر الكوريل، أي منطقة يجري فيها حاليا أسطول المحيط الهادئ الروسي مناورات، ضمن المياه الإقليمية الروسية.

وأشارت في بيان إلى أن العسكريين الروس بعثوا إلى طاقم الغواصة رسالة باللغتين الروسية والإنجليزية أبلغوه فيها بأن الغواصة تبحر في المياه الإقليمية الروسية، مطالبين إياها بأن تطفو على السطح فورا.