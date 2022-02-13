ميدو يكشف خطورة بترو أتلتيكو على مجموعة الزمالك بدوري أبطال أفريقيا

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو أن فريق بترو أتلتيكو الأنجولي الذي تعادل مع الزمالك بهدفين مقابل هدفين في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا فريق مميز وسوف يتسبب في أزمات لجميع فرق مجموعة الزمالك.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فريق بتروأتلتيكو مميز ويجيد تضييق المساحات، وبتروأتلتيكو سوف يتسبب في العديد من الأزمات والمشاكل لجميع الفرق بالمجموعة".

أضاف: "إذا كنت تريد أن تتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، أن يكون دفاعك قوي وفي أعلى تركيزه، لا يليق بأن أول هجمة لبتروأتلتيكو الأنجولي في المباراة بهدف، ما للاعبي الزمالك يُحسب لهم القتال لأخر ثانية، التعادل نتيجة سيئة ولكن بسيناريو اللقاء والتأخر بهدفين يعتبر ذلك ريمونتادا، ولكن ما ألومه على لاعبي الزمالك عدم التركيز، ولن تتوج بإفريقيا إذا كان دفاعك ليس قويا".

وختم حديثه قائلا: "يُحسب للاعبي الزمالك القتال، وشيكابالا وأوباما كانا لهما دورا كبيرا في عودة الفريق إلى المباراة، والثنائي كانا لديهما إصرارا كبيرا لعودة الزمالك".

وظهر الزمالك بأداء باهت في مستهل مشواره بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بالتعادل مع بترو أتلتيكو الأنجولي بالقاهرة بنتيجة 2-2.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة مضيفه سموحة باستاد برج العرب في الإسكندرية، بعد غدٍ الثلاثاء، في قمة مباريات الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.