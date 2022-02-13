يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء في مصر؛ خصوصا أسعار الأسمنت والحديد، خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 13 فبراير عام 2022.

أسعار مواد البناء اليوم الأحد 13 - 2- 2022

وحسب آخر تحديثات المواقع المتخصصة يستعرض موقع «صدى البلد»، أسعار مواد البناء في مصر اليوم على النحو التالي:

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد المصريين 14500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 15150 جنيها للطن، وحديد العتال 15050 جنيها للطن، وسجل حديد بشاي 15050 جنيها للطن.

سعر حديد المراكبي 14300 جنيه للطن، فيما سجل حديد سرحان سعر 14300 جنيه للطن، وسجل حديد المعادي سعر 14500 جنيه للطن، بينما سجل حديد عطية سعر 14300 جنيه للطن، وحديد العشري سجل سعر 14500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت المسلح 1255 جنيه للطن

أسمنت النصر 1210 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1220 جنيها للطن

أسمنت وادي النيل 1220 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 1245 جنيها للطن

أسمنت سيناء "42.5" 1210 جنيها للطن

أسمنت حلوان 1250 جنيها للطن

أسمنت السويدي 1270 جنيها للطن

أسمنت المسله 1205 جنيها للطن

أسمنت العسكري بني سويف 1210 جنيها للطن

أسعار مواد البناء في مصر:

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

وأعربت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، في وقت سابق، عن تقديرها للحكومة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإصدار القرار رقم 56 لسنة 2021 الذي يهدف إلى ترشيد الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمنت من أجل تقليل فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الماضية.

وأكدت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، التزامها المستمر بتوحيد الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع الأسمنت من أجل مستقبل ووجود أكثر استدامة لهذه الصناعة.