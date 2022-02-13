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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الالتزام بكافة الضوابط الدستورية والقانونية

وفد من وزارة العدل يتفقد مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون .. صور

وفد وزارة العدل
وفد وزارة العدل

استقبل مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون بقطاع الحماية المجتمعية وفداً ضم عدداً من أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى والأمانة الفنية بوزارة العدل .. حيث تفقدوا خلال الزيارة مبنى القيادة المركزية ، والمركز الطبى والعيادات الخارجية ، كما تم المرور على عدد من مرافق المركز أبرزها (المخبز – المطبخ - مبنى التعليم والتأهيل - المكتبة – أماكن الشعائر الدينية – الملاعب الرياضية والصوب الزراعية- الإنتاج الداجنى والحيوانى) وكذا المرور على أماكن الإعاشة والإطلاع على كافة الإمكانيات المتوفرة للنزلاء التى توفر الإحتياجات اليومية .. كما تفقد الزائرين مبنى المحكمة الجديدة.
 
يأتى ذلك تأكيداً على أن السياسة العقابية الحديثة ترتكز على الإلتزام بكافة الضوابط الدستورية والقانونية فى التعامل مع النزلاء وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوع المحكوم عليه لبرامج شاملة يتم خلالها تقديم كافة أوجه الرعاية (المعيشية ، الصحية ، الإجتماعية ، التعليمية ، الدينية، الرياضية ، الثقافية ، الترفيهية) خلال فترة إيداعه تمهيداً لإعادة دمجه فى المجتمع بصورة إيجابية.

وذلك إيماناً من وزارة الداخلية بإحترام حقوق الإنسان وإستمراراً فى تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة إنخراطهم بالمجتمع بإعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، وفى ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.

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