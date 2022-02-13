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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نبيل الحلفاوي بعد فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية: الدوري يا موسيماني

صدى البلد

وجه الفنان نبيا الحلفاوي رسالة إلى مدرب النادي الأهلي بعد الفوز أمس على الهلال السعودي، والحصول على برونزية كأس العالم للأندية.

وغرد نبيل الحلفاوي من خلال حسابه الشخصي بموقع تويتر: " هاه احنا بالصلاة على النبي داخلين على إيه دلوقتي ؟ الدوري ياموسيماني ولا الحداشر ياموسيماني ؟.

أحرز الأهلي هدفين في شباك الهلال أول بتوقيع ياسر إبراهيم، بالإضافة إلى طرد ماثيوس بيريرا نجم الفريق، ثم الهدف الثاني أيضا لياسر إبراهيم.

ثم تلقى الهلال ضربة جديدة موجعة بطرد محمد إبراهيم كنو في الدقيقة 28، ليستكمل الفريق اللقاء بـ 9 لاعبين.

عاد أحمد عبد القادر لتسجيل هدف رائع للأهلي في الدقيقة 40، بعد التلاعب بدفاع الهلال ليعمق جراح الهلال قبل نهاية الشوط الأول، ويقضي على أحلام الزعيم تماما، ليصبح أقصى طموحه الخروج بأقل عدد من الخسائر.

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