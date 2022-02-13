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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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رياضة

بعد تتويج الأهلي بالبرونزية.. موسيماني يتفوق على جوزيه فى مونديال الأندية

صدى البلد

تغلب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على نظيره فريق الهلال السعودي برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما عصر أمس السبت فى كأس العالم للأندية التى أقيمت فى الإمارات.

وتوج المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي فى تاريخه.

أحرز رباعية الشياطين الحمر في شباك زعيم اسيا ياسر ابراهيم هدفين وأحمد عبدالقادر وعمرو السولية هدف لكل منهما  .

وقاد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني النادي الأهلي منذ قيادته الشياطين الحمر في عام ٢٠٢٠ إلى منصة التتويج محليا وقاريا وعالميا..

الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني نجح فى كسر رقم البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للقلعة الحمراء فى المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية عقب مباراة بالميراس البرازيلي.

وشارك موسيماني ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية فى 8 مباريات.

وقاد بيتسو موسيماني فريقه السابق صنداونز الجنوب افريقي فى مباراتين ببطولة كأس العالم للأندية.

وشارك فريق ماميلودى صن داونز الجنوب أفريقى بمونديال كأس العالم للأندية عام 2016، بصفته بطل أفريقيا، وخسر أولى مبارياته بالبطولة بهدفين نظيفين من كاشيما أنتلرز اليابانى.

وتلقى هزيمة أيضا مباراة المركز الخامس من جونبك هيونداى موتورز الكورى بنتيجة 4-1.
كما قاد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني النادى الأهلى فى 5 مباريات فى النسخة السابقة والحالية من بطولة كأس العالم للأندية.

وتوج النادى الأهلى فى النسخة الماضية تحت قيادة المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني بالميدالية البرونزية بعدما تفوق على نظيره فريق بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح .

وفاز النادي الأهلي فى النسخة الماضية بمونديال الأندية تحت قيادة بيتسو موسيماني على نادى الدحيل القطري بهدف نظيف.

أعقبها الخسارة أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني بهدفين نظيفين ثم الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

وفى النسخة الحالية تغلب فريق الأهلي على مونتيرى المكسيكي بهدف أحرزه محمد هاني فى أولى مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية فى الإمارات.

وتلقى بعدها النادى الأهلى خسارة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين ليواجه الهلال السعودي بعد غد السبت للمنافسة على المركز الثالث في مونديال الأندية تحت قيادة بيتسو موسيماني.

وحقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على نظيره فريق الهلال السعودي برباعية نظيفة ليتوج للمرة الثالثة في تاريخه بالمركز الثالث.

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