سكتة دماغية.. وفاة الممثلة الروسية زينايدا كيريينكو عن عمر 89 عاما

توفيت الممثلة الروسية الشهيرة زينايدا كيريينكو عن عمر يناهز 89 عاما، بعد إصابتها بسكتة دماغية ونقلها إلى المستشفى خلال الأيام الماضية.

زينايدا كيريينكو التي اشتهرت بأدوارها في أفلام سوفيتية مرموقة منها "الدون الهادئ" عام 1957، فارقت الحياة في المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية في منزلها أدت لنقلها إلى العناية المركزة.

وأعلن اتحاد السينمائيين الروس وفاة زينايدا كيريينكو الليلة الماضية، بعد تشخيص إصابتها بسرطان البنكرياس وجلطة دماغية بالإضافة إلى ثبوت إصابتها بفيروس كورونا.

ونالت زينايدا كيريينكو لقب الفنانة الشعبية في روسيا، وقدمت أعمالا عديدة منها "مصير إنسان" 1959، وقدمت أكثر من 70 فيلما للسينما وأصبحت أسطورة روسية.