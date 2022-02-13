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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كالمحترفين .. طريقة عمل البصارة في المنزل

البصارة
البصارة

تعد البصارة من اكثر الاكلات الشهية التي تمتلك قيمة غذائية كبيرة وفي نفس الوقت يمكن تحضيرها بمكونات بسيطه جدا.

نقدم لكم طريقة عمل البصارة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير البصارة
فول مدشوش
بصل
ملوخية ناشفة
كرفس شبت ثوم
ماء مغلى
كزبرة خضراء
فلفل حار
جوزة الطيب
كمون ملح
فلفل
بصل محمر للتقديم

طريقة عمل البصارة

* اخلطى البصل و الثوم و الكرفس و الكزبرة و الملوخية و الفلفل الحار مع بعض جيدا
* ضعى الخليط مع الماء المغلى على النار ثم ضيفى الفول المدشوش و يقلبوا جيدا
* أضيفى التوابل للبصارة اتركيها حتى تنضج لمدة 50 دقيقة على الاقل ثم انزليها من على النار و تضرب بالخلاط اليدوى و تقدم البصارة ساخنة مع المخلل والبصل
 
 

البصارة طريقة عمل البصارة الاكلات الشهية ملوخية ناشفة الشيف شربينى

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