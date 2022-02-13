هل يجوز الوضوء بالرموش والأظافر الأكريليك؟.. الإفتاء توضح

هل الوضوء بالرموش والاظافر الاكريليك صحيح ؟.. سؤال أجاب عنه أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب "ممدوح" قائلًا: إن الوضوء حال استخدام هذه الأشياء غير صحيح ويجب خلعها قبل الوضوء لأنها تمنع وصول الماء الى البشرة.

تركيب الأظافر الصناعية ليس من التغيير فى خلق الله وليس من الوصل، فالوصل يكون فى الشعر فقط وليس فى الأظافر.



يجوز تركيب الأظافر الصناعية بغرض التزين للمرأة، ولكن عند الوضوء لا بد أن تُخلع حتى يصل الماء إلى الأظافر الأصلية ويتم غسل اليدين الذي هو ركن من أركان الوضوء فهى جائزة شرعًا ولا شيء بها.

حكم تركيب الأظافر الصناعية للمرأة

يجوز للمرأة تركيب الأظافر الصناعية وخلعها وقت الوضوء، فتركيب الأظافر الصناعية لا ينطبق عليه حكم الوصل، منوها بأن الوصل يكون فى الشعر فقط، ولكن يتم خلع هذه الأظافر وقت الوضوء ليتم غسل اليدين الذى هو ركن من أركان الوضوء.

سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وقال "وسام": إن تركيب الرموش لمدة طويلة تصل لـ 6 أشهر حرام شرعا، لأنها يتم تركيبها على الرموش الأساسية للإنسان وبالتالي تمنع وصول ماء الوضوء للرموش وهو ما يعد حراما شرعا”.

وتابع: الرموش المركبة تحجب وصول الماء للرموش ومن أساسيات الوضوء أن يصل الماء لكافة أعضاء جسم الإنسان بما فيه وجه وكافة أعضاء الوجه ومنها الرموش، معلقا: “وهو يمنع صحة الوضوء ويؤدي لبطلان الصلاة”.

هل الرموش الصناعية حرام أم حلال؟



أوضح أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أنه إذا كانت الرموش تركب على غيرها بحيث تمنع وصول الماء الى ما تحتها من الشعر فهي في هذه الحالة ممنوعة لأنها تعتبر من حوائل صحة الوضوء.

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال «هل تركيب الرموش التى تبقي 6 أشهر حرام؟»، أنه إذا كان تركيب الرموش على غيرها يمنع من وصول الماء لعموم البشرة فيكون الوضوء والطهارات غير كاملة فتكون ممنوعة من هذه الجهة، لكنها لو كانت قابلها للإزالة والتركيب أو قابلة لنفوذ الماء منها إلى ما تحتها فهنا تكون جائزة للمتزوجة بإذن زوجها ولا يجوز لغير المتزوجة لأن فيه تدليسا.

وأشار الى أن الفكرة الأساسية وهى أن الرموش تكون حاجزا وحاجبا عن وصول الماء الى الشعر والبشرة.

حكم وضع الأكريليك على الأظافر أثناء الوضوء

الأكريليك طبقة توضع على الأظافر وتسمى أيضًا بالأظافر الاصطناعية، وهذه المادة تمنع وصول ماء الوضوء إلى أظافر اليدين وهو ما يؤدي إلى عدم صحة الوضوء، وكذا الغسل الواجب كغسل الجنابة وغسل الحيض، وإذا لم تصح الطهارة فلا تصح الصلاة قطعًا، فالوضوء بهذه الأظافر الاصطناعية باطل فإن أمكن خلعتها لأجل الوضوء، ثم لبستها بعد الوضوء فإن الصلاة حينئذ صحيحة شريطة أن تكون المواد التي تصنع منها هذه الأظافر طاهرة فإن كانت نجسة كأن كانت متخذة من لحم خنزير فلا تصح الصلاة.

يجوز تركيب الأظافر بشرط

تركيب الأظافر الصناعية ليست من الوصل، حيث إن الوصل يكون في الشعر، فهذا جائز شرعًا بشرط واحد، خلعها وقت الوضوء، مشيرًا إلى أنها ليست شكلًا من أشكال تغيير خلق الله سبحانه وتعالى.

كذلك ليست من الوصل، فالوصل يكون في الشعر وليس الأظافر، لذا هو جائز شرعًا ولا شيء فيه، ولكن يجب خلع الأظافر الصناعية عند الوضوء، ليتم غسل الأظافر الأصلية ووصول ماء الوضوء لها، لتمام ركن غسل اليدين، الذي يُشترط لصحة الوضوء.

سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال ممدوح: للمتزوجة يجوز على قول بعض العلماء بإذن الزوج على أن تكون لا تحول دون وصول الماء إلى البشرة لتمام الطهارة".

سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب "ممدوح"، قائلًا: أنه إذا كنتِ متزوجة فلا حرج من تكثيف الرموش، ولكن احذري ألا تكون ثابتة بشكل دائم فهذا يؤثر على صحة الطهارة.