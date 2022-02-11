لماذا كان النبي ينفض فراشه قبل النوم ؟.. ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم سنن قبل النوم حيث داوم عليها كل ليلة عند النوم، بل وأوصانا بها لما لها من فضل عظيم، وحثنا على اغتنامها، ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن ينام.

نفض الفراش عند الخلود الى النوم من السنن التى ذاع وانتشر تركها بين الناس وان فعلها البعض لا تكون بنية احياء سنة نبوية وانما تأتى على حكم العادة او النظافة، وقد ادى ذلك الترك الى الحاقها بالسنن المهجورة وقد قال فيها رسول الله صل الله عليه وسلم " إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخله إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ، ثم ليضطجع على شقه الأيمن ، ثم ليقل : باسمك ربي وضعت جنبي ، وبك أرفعه ، إن أمسكت نفسي فارحمها ، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين".

النفض ثلاث مرات على الفراش قبل أن تنام هذه سنه يهجرها كثير من الناس والنفض على الفراش فيه إعجاز علمى، فقد أثبت العلماء والشيوخ الأفاضل أن الإنسان حين ينام إلى فراشه يموت في جسم الإنسان خلايا فتسقط على فراشه وحينما يستيقظ الإنسان تبقى الخلايا موجوده في فراشه وعندما ينام مره أخرى تسقط خلايا مره أخرى فتتأكسد هذه الخلايا فتدخل في جسم الإنسان فتسبب له أمراض والعياذ بالله وهذه الخلايا لا ترى إلا بمجاهر، حاول الغربيون حل هذه المشكله فقاموا بغسل هذه الفرش بمواد منظفه لكن دون جدوى استخدموا جميع المنظفات لكن لم تتحرك هذه الخلايا.

نفض الفراش

فقام إحدى العلماء الغربيون بنفض هذه الخلايا بيده ثلاث مرات، فإذا بالخلايا تختفي، ففرح هذا العالم أنه إكتشف كيف يزيل هذه الخلايا من الفراش، عن طريق نفض الفراش ثلاث مرات فرد عليه رجل مسلم قال إن الرسول صلى الله عليه و آله وسلم قد قالها من قبل( إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخله إزاره فإنه لا يدري ماخلفه عليه) لأن كثير من الناس يعتقد أنه ينفض فراشه ليبعد الحشرات عليها وهذا غير صحيح فالمسألة أكبر من مجرد حشرات، فالله ورسوله الكريم لاينهنوك عن شئ الا اذا كان يضر بصحتك، قال تعالى: (ان الله كان بكم رحيما) وقال ايضا (وما ارسلناك الا رحمة للعالمين) .

وروى البخاري (6320) ومسلم (2714) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي ، وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا ، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ ) .

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" : " ( دَاخِلَة الْإِزَار ) : طَرَفه , وَمَعْنَاهُ : أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يَنْفُض فِرَاشه قَبْل أَنْ يَدْخُل فِيهِ , لِئَلَّا يَكُون فِيهِ حَيَّة أَوْ عَقْرَب أَوْ غَيْرهمَا مِنْ الْمُؤْذِيَات , وَلْيَنْفُضْ وَيَدُهُ مَسْتُورَة بِطَرَفِ إِزَاره , لِئَلَّا يَحْصُل فِي يَده مَكْرُوه إِنْ كَانَ هُنَاكَ " انتهى، وبهذا تعلم أن نفض الفراش يكون عند إرادة النوم، ويكون بطرف ثوبك أو غيره.

نفض الفراش قبل النوم



1- كان النبي يتوضأ قبل الدخول للنوم.

2- كان يسلم على أهل بيته قبل النوم.

3- كان ينام على جانبه الأيمن.

4- كان يضع يده تحت خده الأيمن.

5- كان يذكر الله قبل نومه.

6- كان يجمع كفيه ويقرأ فيهما " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ " " قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ" ثم يمسح بها جسده.

7- كان يقرأ آية الكرسى وأخر آيتين من سورة البقرة.

النوم

1- « باسمك اللهم أموت وأحيا » رواه البخاري.

2- «باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه ، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظهـا بما تحفظ بـه عبـادك الصـالحين » رواه البخاري ومسلم .

3- « اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها ، لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها ، وإن أمتها فاغفر لها ، اللهم إني أسألك العافية » رواه مسلم .

4- «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك » ثلاث مرات رواه أبو داود والترمذي ، ويقوله إذا وضع يده اليمنى تحت خده.

5- « اللهم أسلمت نفسي إليك ، وفوضت أمري إليك ، ووجهت وجهي إليك ، وألجأت ظهري إليك ، رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت » رواه البخاري ومسلم.

6- «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ، فكم ممن لا كافي له ولا مأوي » رواه مسلم.

7- «اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان ، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته ، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، إقض عنا الدين وأغننا من الفقر » رواه مسلم.

8- «اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض ، رب كل شيء ومليكه ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ، وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم » رواه أبو داود والترمذي .