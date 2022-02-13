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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام شنقا للمتهم بقتل شخص في القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها فى القليوبية الدائرة الثانية برئاسة المستشار عادل علي ماهر رئيس المحكمة، بالإعدام شنقا لسباك وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لقتله شخصا عمدا.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9712 لسنة 2021 جنايات مركز بنها والمقيدة برقم 623 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهم قتل المجني عليه "ف ف ف" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله ظنا منه أنه في ذلك الخلاص كما زينت له نفسه الأمارة بالسوء، فعزم على التخلص منه بأن نصب له شركا واستدرجه إلي أحد الأماكن، وقدم له ماده تتسبب فى الموت عاجلا أم آجلا.

وشمل أمر الإحالة، أنه عندما تناول المجني عليه المادة شعر بحالة من الإعياء الشديد حتي فاضت روحه إلي بارئها وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط المتهم بقتل شخص بدائرة مركز شرطة بنها وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات وأمرت النيابة العامة باستمرار حبس المتهم إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

القليوبية بنها جنايات بنها النيابة العامة الدائرة الثانية

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