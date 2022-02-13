زينب حسوني تقدم برنامجا رياضيا جديدا على mbc

تطل الإعلامية زينب حسوني، عبر برنامج رياضي جديد ستقدمه بمعدل حلقة أسبوعيًا لمدة ساعة للحلقة الواحدة، على قناة "إم بي سي".

ويناقش البرنامج كل ما يخص الشأن الرياضي بأسلوب مختلف، فيما تتابع الإعلامية كل التفاصيل استعدادًا لعرض أولي حلقات برنامجها.

وقدّمت زينب حسوني العديد من البرامج على شاشات «روتانا» «سي آر تي» و«الحدث اليوم» و«كلاكيت»، حيث تستعد حاليًا لتجربة جديدة، مؤكدة أنها ستكون مختلفة لتقدم من خلالها وجبة رياضية للجمهور المصري.

يذكر أن زينب حسوني بدأت كبلوجر واصبحت تقدم بعدها برامج وهي شقيقة الإعلامية الشهيرة هيفاء حسوني.