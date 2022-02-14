"مازالت حرجة ونسألكم الدعاء" .. ابنة أحمد حلاوة تكشف آخر التطورات الصحية لوالدها

كشفت هبة حلاوة، ابنة الفنان أحمد حلاوة، عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالدها ، بعد إصابته بفيروس كورونا، قائلة: "الحالة ما زالت حرجة والوضع غير مستقر .. دعواتكوا معانا".

وأضافت هبة حلاوة في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، المُذاع على فضائية "dmc"، أنه أُصيب بمضاعفات كثيرة نتيجة إصابته بكورونا ، معقبة: "بنحاول نظبط حاجات كتير .. ونأمل إنه يكون كويس في القريب العاجل بإذن الله".

وتابعت ابنة الفنان أحمد حلاوة قائلة: "الأطباء بيعملوا اللي عليهم معاه، واللي يقدروا عليه، ولكن الوضع مش مستقر خالص .. وبنحاول نظبط الدنيا علشان نعدي من الأزمة ديه".

وعقبت هبة حلاوة: "ربنا يسهل يارب وإن شاء الله خير".