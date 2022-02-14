طه إسماعيل يختار أفضل لاعبي الأهلي في مونديال الأندية ويؤكد : لم أهاجم موسيماني

اختار طه إسماعيل المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر أفضل لاعب من الأهلي في منافسات كأس العالم للأندية 2021 ، بعد حصد المارد الأحمر الميدالية البرونزية على حساب الهلال السعودي.

واستطاع الأهلي أن يحصل على الميدالية البرونزية إثر الفوز على الهلال السعودي برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بالأمس على ملعب آل نهيان بالإمارات.



وقال طه إسماعيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس": "لم أهاجم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لكنى انتقدت بعض قراراته بسبب مشاركة البدلاء في كأس الرابطة، أنا أحب الأهلي وانتقد لصالح الفريق والكيان".

وتحدث عن فوز الأهلي على الهلال السعودي في كأس العالم للأندية، موضحًا: "كانت أعظم مباريات الفريق في مونديال الأندية، وتطور الأداء بفضل اختيار التشكيل، وأحمد عبد القادر لاعب مميز ولا يجب أن يجلس بديلا، ومحمد شريف مهاجم واعد".

وتابع: "موسيماني أجاد في كأس العالم للأندية، ويستحق أن نوجه له الشكر، والمدرب يريد الأهلي والعكس صحيح أيضًا، إذًا لا داعي للمماطلة والاستمرار طويلًا في المفاوضات".

وأضاف: "أتوقع أن تنتهي المفاوضات قريبا، وهي ستأخذ وقتها مثلما يحدث في العالم كله، لكن الأهلي يحتاج مزيدا من الاستقرار".



واختار أفضل لاعبي الأهلي في كأس العالم للأندية قائلًا: "ياسر إبراهيم لاعب متكامل هجوميا ودفاعيا، فهو سجل في صن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي والمريخ السوداني وكلها أهداف مهمة في أوقات قاتلة وجميعها من تسديدات رأسية".