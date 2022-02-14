عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طه إسماعيل يختار أفضل لاعبي الأهلي في مونديال الأندية ويؤكد : لم أهاجم موسيماني

النادي الاهلي
النادي الاهلي

اختار طه إسماعيل المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر أفضل لاعب من الأهلي في منافسات كأس العالم للأندية 2021 ، بعد حصد المارد الأحمر الميدالية البرونزية على حساب الهلال السعودي. 

واستطاع الأهلي أن يحصل على الميدالية البرونزية إثر الفوز على الهلال السعودي برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بالأمس على ملعب آل نهيان بالإمارات.


وقال طه إسماعيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس": "لم أهاجم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لكنى انتقدت بعض قراراته بسبب مشاركة البدلاء في كأس الرابطة، أنا أحب الأهلي وانتقد لصالح الفريق والكيان".

وتحدث عن فوز الأهلي على الهلال السعودي في كأس العالم للأندية، موضحًا: "كانت أعظم مباريات الفريق في مونديال الأندية، وتطور الأداء بفضل اختيار التشكيل، وأحمد عبد القادر لاعب مميز ولا يجب أن يجلس بديلا، ومحمد شريف مهاجم واعد".

وتابع: "موسيماني أجاد في كأس العالم للأندية، ويستحق أن نوجه له الشكر، والمدرب يريد الأهلي والعكس صحيح أيضًا، إذًا لا داعي للمماطلة والاستمرار طويلًا في المفاوضات".

وأضاف: "أتوقع أن تنتهي المفاوضات قريبا، وهي ستأخذ وقتها مثلما يحدث في العالم كله، لكن الأهلي يحتاج مزيدا من الاستقرار".


واختار أفضل لاعبي الأهلي في كأس العالم للأندية قائلًا: "ياسر إبراهيم لاعب متكامل هجوميا ودفاعيا، فهو سجل في صن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي والمريخ السوداني وكلها أهداف مهمة في أوقات قاتلة وجميعها من تسديدات رأسية".

طه إسماعيل منتخب مصر الأهلى كأس العالم للاندية الهلال السعودي ياسر ابراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

9 أحداث هامة تنتظر طلاب المدارس بعد عودة الدراسة في الترم الثاني

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

اتحاد الكرة عن الإطاحة بالحضري وضياء السيد من جهاز المنتخب: لا علم لنا.. فيديو

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

ترشيحاتنا

اليوم.. محكمة أمن الدولة تنظر محطة جديدة في محاكمة عائشة الشاطر وآخرين

تعرف على غيابات النادي الأهلي أمام الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

دعاء لفك الكرب والمصائب .. 26 كلمة لا ترد كررها بيقين

اعرف أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين 14-2-2022

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

ذكرى وفاته| قصة معاناة شفيق نور الدين مع الفقر وتركه للفن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون جيم .. تمارين منزلية لبناء العضلات

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

لغز محير.. 3 أطفال يحتضنون بعضهم البعض داخل قبر منذ 5000 عام|شاهد

بالأحمر.. إيناس عزالدين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة |صور

فيديو

الحقنة بـ130 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن مرض حمو بيكا

بين التجاهل والردّ.. شائعات الطلاق تطارد منى زكى وشيرين

مذبحة أسرية في قنا.. شاب يتخلص من والده وزوجته ويصيب والدته.. فيديوجراف

ذكرى وفاة زيزي مصطفى.. لماذا رفضت المشاركة بفيلم "أبي فوق الشجرة" (فيديو)

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ