الفراخ بـ 23 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 14-2-2022

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 14-2-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض و أسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 14-2-2022 في السوق المحلية:



الدواجن البيضاء : بين 31 و 32 جنيهًا للكيلو في المزرعة

الدواجن البلدى : بين 38- 40 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 38-40 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 36- 40 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 73 -76 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 55 -65 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : 23 جنيهًا للكيلو

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أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 14-2-2022 فى السوق المحلية:



وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 11.5_11.75 جنيه

كتكوت ساسو : 7.25_7.5 جنيه

أسعار البيض اليوم الاثنين 14-2-2022 في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 50-51.5 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض حول 48-49.5 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 54-55 جنيها.

أسعار البط اليوم الاثنين 14-2-2022 في السوق المحلية:

أسعار البط المسكوفي اليوم بين 47 -50 جنيها

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.