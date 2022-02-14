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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغاني للمفركشين| نجوم لم ينسوا السناجل في عيد الحب

تامر عاشور
تامر عاشور

لا شك أن عيد الحب، مثلما يمثل بهجة للأحباء والمتزوجين، فهو يؤرق كل «سينجل» أو بمعنى أدق العازب، كما يمثل هذا اليوم كابوسًا مزعجًا لكل من أنهى علاقة حب حملت معه ذكريات بحلوها ومرها، فـ«لو انت سايب حبيبتك أو سايبة حبيبك»، سيتحول هذا اليوم لصالحك لو تم إهداؤه أغنية تنتقم لك في هذه المناسبة، وتعكر صفوه.

وقدم العديد من نجوم الغناء، عددا من الأغاني التي تعبر عن خيبة الأمل في الحبيب، والثورة عليه بكلمات قاسية.


عمرو دياب

قدم الهضبة عمرو دياب، عددا لا بأس به من الأغاني الساخرة، لعل آخرها أغنية «إنت مغرور» من ألبومه الأخير، وفي الألبوم السابق له قدم أغنية «نغمة الحرمان» التي عاد بها للتعاون مع الشاعر أيمن بهجت قمر، وفي أغانيه السابق قدم أيضًا، أغاني: «كلهم، قالك ندم، معاك بجد، تجربة وعدت»، وغيرها.

سميرة سعيد

تعد أغنية «محصلش حاجة» إحدى أبرز الأغاني الساخرة للديفا سميرة سعيد، والتي شكلت نقطة فارقة، إذ قادت بها ثورة ضد الرجل، وأبرزت من خلالها أن المرأة تستطيع أن تستكمل حياتها من دونه.

أصالة

في عام 2012، قدمت الفنانة أصالة نصري الأغنية الساخرة «بناء على رغباتك» ضمن ألبومها «شخصية عنيدة»، وبعدها بـ 3 سنوات قدمت أغنية «خانات الذكريات» في ألبوم «60 دقيقة حياة» عام 2015.

محمد حماقي

أما الفنان محمد حماقي، فأراد أن يخرج عن المألوف في ألبومه «من قلبي بغني» الذي طرحه في عام 2012، فقدم الأغنية الساخرة «أعرفه»، التي خرج بها عن الطابع الرومانسي الذي اعتاد عليه.

آمال ماهر

أحدثت الفنانة آمال ماهر ضجة كبيرة بأغنية «سكة السلامة» التي طرحتها في ألبومها قبل الماضي عام 2015، والذي حمل اسم «ولاد النهارده»، وأحدثت بها ضجة كبيرة وقت طرحها.

تامر حسني

أما الفنان تامر حسني، فقدم الأغنية الساخرة بطريقته الخاصة وبشكل مختلف، ففي البداية قدم أغنية «ريح بالك» ضمن ألبوم «عينيا بتحبك» عام 2006، واختتمها بأغنية «كفاياك أعذار» في ألبومه «عيش بشوقك» 2018.

تامر عاشور

أما دكتور الأغنية الحزينة، الفنان تامر عاشور، فلم ينس السخرية من الحبيب في أغانيه، فقدم أغنيته «باي باي» في ألبومه «محظوظ» عام 2018، وقبلها بسنوات قدم أغنيتها الشهيرة «تسلم» ضمن ألبوم «حد بيحب» عام 2008.

عيد الحب الحب عمرو دياب سميرة سعيد أصالة محمد حماقي آمال ماهر تامر حسني تامر عاشور

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