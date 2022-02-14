بث مباشر.. مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" بحضور السيسي

حرصا من موقع “صدى البلد” على تقديم خدمة إخبارية متميزة نقدم لكم البث المباشر لـ مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" في دورته الخامسة، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقد أعلن متحدث الرئاسة، فى خبر عاجل عبر فضائية “إكسترا نيوز”، عن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول “ايجبس 2022” فى دورته الخامسة.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن معرض “ايجبس 2022” يعقد بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز .