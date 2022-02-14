ضبط نصاب انتحل صفة موظف بمؤسسة خيرية للاستيلاء على أموال المواطنين بالمنيا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولى أحد المؤسسات الخيرية ) بتضررها من قيام أحد الأشخاص بإنتحال صفة أحد موظفى المؤسسة المشار إليها ، وقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم جمع تبرعات للمؤسسة " على غير الحقيقة " والإستيلاء على تلك الأموال لنفسه بدون وجه حق .

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهتــه أقــر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأنه قام بإرتكاب العديد من وقائع النصب والإحتيال على العديد من المواطنين والإستيلاء على أموالهم بذات الأسلوب الإجرامى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (صاحب شركة ، مقيم بمحافظة الأسكندرية ) وآخرين بتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقيه مبالغ مالية بدعوى توظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة أجهزة التكييف مقابل أرباح شهرية من الُمبلغين والنصب عليهم بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ دون رد بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (شريك ومدير إحدى الشركات للتكييف وفلاتر المياه ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة أجهزة التكييف مقابل أرباح شهرية ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها وإستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد ، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.