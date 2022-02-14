اليونان تدعو رعاياها في أوكرانيا إلى المغادرة فورا

دعت اليونان، اليوم الاثنين، رعاياها المتواجدين في أوكرانيا، إلى المغادرة فورًا، وسط تقارير غربية بغزو روسي وشيك للبلاد.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أصدرت وزارة الخارجية اليونانية تحذيرًا اليوم الاثنين، حثت فيه المواطنين اليونانيين في أوكرانيا على المغادرة فورًا.

وحثت أكثر من 10 دول مواطنيها على مغادرة أوكرانيا، وسط تحذيرات قوى غربية من اجتياح روسي وشيك لكييف.

وحشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، وشنت سلسلة من المناورات العسكرية في المنطقة، لكنها تقول إنه ليس لديها خطط لغزو كييف.

وتريد موسكو ضمانات من الغرب بأن الناتو لن يسمح لأوكرانيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق الأخرى بالانضمام كأعضاء، وأن يوقف الحلف نشر الأسلحة في أوكرانيا ودحر قواته من أوروبا الشرقية، إلا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يرفضان رفضًا قاطعًا هذه المطالب.