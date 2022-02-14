عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونان تدعو رعاياها في أوكرانيا إلى المغادرة فورا

علم اليونان
علم اليونان

دعت اليونان، اليوم الاثنين، رعاياها المتواجدين في أوكرانيا، إلى المغادرة فورًا، وسط تقارير غربية بغزو روسي وشيك للبلاد.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أصدرت وزارة الخارجية اليونانية تحذيرًا اليوم الاثنين، حثت فيه المواطنين اليونانيين في أوكرانيا على المغادرة فورًا.

مجموعة السبع تلوح بفرض عقوبات جماعية على روسيا بسبب أوكرانيا

أوكرانيا تنفي تصريحات سفيرها حول التخلي عن الانضمام لحلف الناتو

وحثت أكثر من 10 دول مواطنيها على مغادرة أوكرانيا، وسط تحذيرات قوى غربية من اجتياح روسي وشيك لكييف.

وحشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، وشنت سلسلة من المناورات العسكرية في المنطقة، لكنها تقول إنه ليس لديها خطط لغزو كييف.

وتريد موسكو ضمانات من الغرب بأن الناتو لن يسمح لأوكرانيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق الأخرى بالانضمام كأعضاء، وأن يوقف الحلف نشر الأسلحة في أوكرانيا ودحر قواته من أوروبا الشرقية، إلا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يرفضان رفضًا قاطعًا هذه المطالب.

أوكرانيا غزو روسي الخارجية اليونانية موسكو الولايات المتحدة اليونان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

وجهته المقبلة أوروبا .. شوبير يؤكد رحيل نجم كبير عن الأهلي

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

علاوة دورية وإجازة أبوّة .. 10 مزايا للعاملين بقانون العمل الجديد

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاة الشيخ سيد محمد النقشبندى.. اعرف قصته مع السادات وبليغ حمدي

وزيرة التجارة: تشكيل لجنة لحل كافة مشاكل تأخر منح الأراضي الصناعية للمستثمرين

وزيرة التجارة: الحكومة حرصت على تنفيذ مجموعة من الخطوات لتشجيع الصناعة الوطنية

نيفين جامع: مد فترة إيجار المجمعات الصناعية لـ 10 سنوات

هاني سرى الدين يكشف موقفه من الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد

السيسي: نفذنا مشروعات تنموية بـ400 مليار دولار خلال 7 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنون أوسكار إسحق يسيطر على التريلر الثاني لمسلسل Moon Knight.. فيديو وصور

بدون جيم .. تمارين منزلية لبناء العضلات

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

لغز محير.. 3 أطفال يحتضنون بعضهم البعض داخل قبر منذ 5000 عام|شاهد

فيديو

فيديوجراف..خطة مرفق الكهرباء لترشيد الاستهلاك على المواطنين

فيديوجراف.. لغز جثمان علاء ولي الدين.. الطب الشرعي يحسم الأمر

فيديوجراف| بأحداث جديدة.. شيرين عبد الوهاب تريند السوشيال ميديا

فيديوجراف.. اجازة أبوة .. مجلس الشيوخ يمنح استثناء للمتزوج

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ