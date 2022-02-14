للقضاء على العشوائيات… محافظ البحيرة يعتمد المخططات التفصيلية لـ4 قرى

المخططات التفصيلية

اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمناطق وفقا لأحكام القانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء ، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف ، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافه مدن ومراكز المحافظة، تضمن الآتي:-

اعتماد المخططات التفصيلية

- اعتماد المخطط التفصيلي لقريه الشعيرة التابعة للوحدة المحلية لقرية ششت الانعام بمركز ومدينة إيتاى البارود.



- اعتماد المخطط التفصيلي لقريه نظارة الإنشا بقريه كفر الشيخ حسن التابعتين لقريه سمخراط بالرحمانية.



- اعتماد المخطط التفصيلي لقريه عزبه الششتاوى التابعه للوحدة المحلية لقرية الوفائية بمركز الدلنجات.



-اعتماد المخطط التفصيلى لقريه القاسى مطرود وقريه يوسف حمزة وقريه منشأه بشاره التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم زمران بمركز الدلنجات.

من جانبها صرحت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام لقانون التصالح بأنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة الدفاع لمراعاة ما ورد بالمخطط الاستراتيجي وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والضوابط والإشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة ، وكذلك تطبيق الكتاب الدورى من وزارة التنمية المحلية رقم 86 لستة 2021 الخاص بتطبيق منظومة الاشتراطات الجديدة للمدن، لافتاً إلى أنه جارى اعداد باقى المخططات التفصيليه للمدن والقرى على مستوى المحافظة .