الداخلية تكشف حقيقة فيديو استغاثة مواطن للإفراج عن والدي طفل في الإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، يظهر خلاله أحد الأشخاص حاملاً طفلا صغيرا، ويتضرر من أحد رجال الشرطة في قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية؛ لضبط الأخير لوالد ووالدة الطفل، مناشدا التدخل لإطلاق سراحهما.

وأوضحت أن الشاكي ظهر بالفيديو المشار إليه، حاملاً كارنيه تحقيق شخصية له، بالمعاش، منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية.

وبالفحص؛ تبين أن والد الطفل المشار إليه، متهم بسرقة مبلغ مالي من مشغل ملابس، ملك إحدى السيدات، والتي أبلغت عن واقعة السرقة.

واشارت أجهزة الأمن، إلى أنه وبضبط المذكور، ومواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع زوجته- والدة الطفل- فتم ضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية.