وكيل كلية الدراسات البيئية السابق: السيسي يتحدث دائما عن إفريقيا بشأن قضية المناخ

قال الدكتور عبد المسيح سمعان وكيل كلية الدراسات البيئية السابق، إن الرئيس السيسي يتحدث دائما عن قضية تغير المناخ عن قارة إفريقيا، إن الشعوب الإفريقية تدفع الثمن مرتين عندما تستعمر مرة وفي قضية المناخ مرة ، وتأثر الموارد المائية في القارة جراء قضية المناخ ومشكلة الهجرة والنزوح الداخلي مع التأثير السلبي على غابات السافانا تعرضها للانقراض.

وأضاف وكيل كلية الدراسات البيئية السابق في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز أن السواحل تتآكل أيضا ومنسوب المياه بالبحار يرتفع بسبب تغير المناخ وذلك يؤثر سلبا على إفريقيا ،مضيفا أن الدول الإفريقية ومصر لا تؤثر في الانبعاثات الكربونية سوى بنسبة ضئيلة جدا 0.59 % وهذا يدل على إن القارة الإفريقية هي أقل القارات في الانبعاثات الكربونية ولكنها الأكثر تضررا .

أوضح سمعان الرئيس السيسي طرح فكرة إلتزام الدول بتعهداتها في مؤتمر باريس 2015 يدفع 100مليار دولار للدول النامية لكي تستطيع أن تتكيف مع الأضرار التي يسببها تغير المناخ.

وأشار سمعان إلى أن قرارات الرئيس السيسي قرارات عادلة ومتزنة لكي تستطيع الدول النامية أن تنشئ مشروعات خضراء ومشاريع طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية ومثل هذه المشروعات تحتاج لاستثمارات ضخمة.