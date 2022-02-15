عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وكيل كلية الدراسات البيئية السابق: السيسي يتحدث دائما عن إفريقيا بشأن قضية المناخ

تغير المناخ
تغير المناخ

قال الدكتور عبد المسيح سمعان وكيل كلية الدراسات البيئية السابق، إن الرئيس السيسي يتحدث دائما عن قضية تغير المناخ عن قارة إفريقيا، إن الشعوب الإفريقية تدفع الثمن مرتين عندما تستعمر مرة وفي قضية المناخ مرة ، وتأثر الموارد المائية في القارة جراء قضية المناخ  ومشكلة الهجرة والنزوح الداخلي مع التأثير السلبي على غابات السافانا تعرضها للانقراض.

وأضاف وكيل كلية الدراسات البيئية السابق في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز أن السواحل تتآكل أيضا ومنسوب المياه بالبحار يرتفع بسبب تغير المناخ وذلك يؤثر سلبا على إفريقيا ،مضيفا أن الدول الإفريقية ومصر لا تؤثر في الانبعاثات الكربونية سوى بنسبة ضئيلة جدا 0.59 % وهذا يدل على إن القارة الإفريقية هي أقل القارات في الانبعاثات الكربونية ولكنها الأكثر تضررا .

أوضح سمعان الرئيس السيسي طرح فكرة إلتزام الدول بتعهداتها في مؤتمر باريس 2015 يدفع 100مليار دولار للدول النامية لكي تستطيع أن تتكيف مع الأضرار التي يسببها تغير المناخ.

وأشار سمعان إلى أن قرارات الرئيس السيسي قرارات عادلة ومتزنة لكي تستطيع الدول النامية أن تنشئ مشروعات خضراء ومشاريع طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية ومثل هذه المشروعات تحتاج لاستثمارات ضخمة.

الرئيس السيسي تغير المناخ قارة افريقيا الانبعاثات الكربونية المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

أمطار ورياح.. الأرصاد: طقس غير مستقر يضرب البلاد لمدة 72ساعة من الجمعة

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

بلع لسانه.. تفاصيل إصابة هشام حافظ لاعب المقاصة أمام طلائع الجيش

بيراميدز .. الأسباب الحقيقية لاعتزال عبد الله السعيد

بمقدم 40 ألفا| طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في 15 مدينة جديدة.. تفاصيل

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 15 فبراير

بسياراتها والمقاهي.. خروج قرية غارقة منذ 30 عاما من تحت المياه|صور

في ذكرى وفاته.. معلومات لا تعرفها عن شيخ الأزهر عام 1945 مصطفى عبدالرازق

هاني وعبد القادر يقتربان من معسكر منتخب مصر

إعلان حالة الطوارئ في كندا لمواجهة التظاهرات المعارضة لإجراءات كورونا

الولايات المتحدة تتبرع بـ 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا لإفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفرة طبية.. سمكة مصنعة من قلب إنسان تبشر بقلوب اصطناعية في المستقبل|فيديو

معنديش مشكلة مراتي تعمل دور رومانسي.. انتقادات حادة للمخرج هادي الباجوري بسبب التقبيل

فى عيد الحب.. إلهام عبد البديع تعلن خطوبتها على وليد سامى |صور

أضرار شرب الليمون المغلي على الريق .. أضرار كارثية للرجال والنساء

فيديو

دينا الشربيني تعلق على نجاح مسرحية أحفاد ريا وسكينة.. فيديو

حب زي الروايات .. محمد واجه الكل وتزوج مريم من قصار القامة

فيديو.. قصة اعتزال سهير البابلي الفن وكيف أقنعها الشعراوي بالعودة للشاشة

محمد قماح يطرح أغنية “أحضنينى” مع إيناس الليثى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ