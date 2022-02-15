رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال رفع كفاءة وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع التليفزيون

تفقد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر ، فى جولة ميدانية ، أعمال رفع كفاءة وتجميل رأس الجزيرة الوسطى بداية شارع التليفزيون ناحية ميدان صلاح الدين، حيث تم ترميم البلدورات على شكل مثلث لإحداث سيولة مرورية وعدم إتلاف البلدورة أثناء دوران السيارات.

كما تابع رئيس المدينة ، إزالة ورفع نخلة من الطريق العام بنهاية شارع عزبة أبو زينة ، ورفع كفاءة الشارع للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة .

وفي سياق متصل، قاد رئيس مدينة الأقصر ، حملات نظافة مكبرة استهدفت شوارع مناطق المطار ووسط المدينة ، وذلك بالتنسيق مع أجهزته التنفيذية من رؤساء المناطق وأقسام النظافة بكل حي وبمعدات الحملة الميكانيكية وفرقة التدخل السريع .

واستهدفت الحملة اليوم الشوارع الآتية : منطقة أبو الجود خلف السوق الحضري وبيت الشعر والخرابة والسنطة والسجل العيني وشارع الصرف الصحي وشارع السرب.

كما تابع "لطفي" تنفيذ حملة نظافة بطريق المطار بالاضافة الى نظافة الجزر بالوردية الصباحية والمسائية مع رفع مخلفات القصب ورفع صناديق القمامة من طريق المطار والزناقطة العمومي ومجمع المدارس والوحدة البيطرية وجامع الرحمة بالفاخورة ومحطة وقود عواد والحي القديم.

وأسفرت الحملات عن رفع ٤٠ طن قمامة وأتربة وتراكمات صلبة.



جاء كذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة الإهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

شارك بالحملات المكثفة والمنفذة على مدار اليوم أيمن حسين رئيس منطقة وسط، وأحمد عبدالعزيز وعبدالكريم أحمد نواب منطقة وسط، وشعبان طايع رئيس منطقة المطار.