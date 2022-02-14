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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

تأصيل قيم المجتمع والحفاظ على البيئة بثقافة الأقصر

صدى البلد

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "دور الثقافة فى تأصيل القيم الإجتماعية".

وأوضح العادلي حسان محمد، معنى وأهمية الثقافة وكيفية تأثير الثقافة فى الفرد والمجتمع وتعريف القيم وأنواعها، كما أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين الأمير وألقى قصيدة "حنا يا الصدر"، وأقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر عبدالغفور عبدالله وألقى قصيدتى "غنيوه لبلدي، يا عشقي".

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان" مصر وطن لجميع الأديان والحضارات" وتحدث محمد حنفي عن مكانة مصر وقيمتها حضاريا ودينيا ومفهوم الحضارة وموقع مصر مهد الحضارات ومصر والأديان السماوية الثلاثة "اليهودية، المسيحية، الإسلام"، وهى قبلة التسامح والعيش المشترك وقبول الآخر، وعقدت المكتبة محاضرة بعنوان "دور المرأة فى الحياة العملية" أوضحت وردة حسن تعريف ودوافع عمل المرأة وصراع بين العمل والدور الأسري وأهمية عمل المرأة فى الأرقاء بمعيشة الأسرة والمرأة العاملة تستحق كل الإحترام والتقدير.
 

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ورشة حكي

كما عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان"أهمية الثقافة لدى المواطن لما لها من تأثير في الأجيال" أوضح الشاعر ناصر الدسوقي التعريف المطلق للثقافة ومن هو المثقف ودورها في مواكبة التطور اللحظى الهائل والمحافظة على المقدرات والممتلكات العامة وتأثيرها فى الأجيال القادمة، بجانب ذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "التهاب الكبدي" أوضحت باتعة نوبي مسئول الإعلام بالصحة تعريف الإلتهاب الكبدي وطرق العدوي والوقاية والسلوك الصحي السليم والتغذية المناسبة، وعقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "كيفية التغلب على أزمة المياة التي تتعرض لها البلاد" أوضح د. محمود السيد أن قضية المياة في مصر تعد قضية محورية ومن أهم القضايا التي يتعاون فيها المجتمع ككل حكومة وشعب علي الأزمة الذي تعيشها مصر.

وأعد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان"الحفاظ على البيئة" وأوضحت أسماء مناع تعريف البيئة وأسباب تدهورها وكيفية الحفاظ عليها وحث الأديان السماوية على الحفاظ عليها ودور الحكومات فى سن القوانين ودور الأفراد في الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر ورشة حكي قصة عن "قصر الأمير محمد على" سردتها هيام أحمد، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة حكى قصة" نهى والتليفزيون" للمؤلفة مديحة عبد الله ألقتها سارة عبد الوهاب، وكذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية ورشة حكى بعنوان" أسرار النوبة" ألقاها حمادى أحمد عبد العال.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة فرع ثقافة الاقصر قصر ثقافة حسن فتحى قصر ثقافة الطود

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