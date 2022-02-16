حكاية اسم.. كاتدرائية العذراء والملاك ميخائيل بالسكة الجديدة أقدم الكنائس في المنصورة

تعد كاتدرائية العذراء مريم من أكبر الكنائس بالدقهلية، وتشمل الكاتدرائية المقر الرسمي لمطرانية الدَقَهْلِيَّة وتوابعها، ‏وبنيت في عام 1868، وفي التسعينيات تمَّ إعادة بناء مبنى الكاتدرائية من دورين وسبعة ‏هياكل، ولتلك الكاتدرائية تاريخ عظيم.‏

ويروى " الدكتور ايهاب الشربينى صاحب كتاب "حكايات المنصورة"، أنه في القرن التاسع عشر تم جمع ستة أبرشيات هي الدَقَهْلِيَّة والغربية والقليوبية والشرقية ‏والقنال والأراضي المقدسة في فلسطين وأصبحت مدينة المنصورة مركزا لهم وسميت أبرشية ‏الكرسي الأورشليمي. ‏

وأضاف أن سبب التسمية أن هناك أملاكاً للأقباط بالقدس ومدن فلسطين، قامت الكنيسة المصرية ‏ببنائها بتبرعات أبنائها، من ضمنها استراحة للأساقفة المصريين بمدينة يافا قام بشرائها الأنبا ‏باسيليوس أسقف الكرسي الأورشليمي عندما ذهب إلى يافا، ولم يجد مكانا يبيت فيه فعرضت ‏عليه طائفة الموارنة المبيت لديهم ففضل المبيت في العراء، وعاد للمنصورة وزار منزل أحد ‏أثرياء المدينة الذي قدم له القهوة على صينية عليها بضعة جنيهات ذهبية تبرع بها لشراء ‏استراحة يافا بتلك الأموال، وهكذا يسجل لنا التاريخ أن كنائس فلسطين والقدس الشريف ‏كانت يوماً تابعة للمنصورة وأبرشيتها.‏

وواصل: “أما في العصر الحديث، ففي عام 1925 تمَّ تقسيم إيبارشية الكرسي الأورشليمي، وأصبحت ‏المنصورة مركزاً لأبرشية مستقلة باسم أبرشية الدَقَهْلِيَّة ودمياط وبلقاس والغربية وتولى ‏رئاستها الأنبا بطرس ثم الأنبا تيموثاوس، ‏وفي عام 1969تولى الأنبا فيلبس الذي أصبح مطران الدقهلية ودير مار جرجس وبعض بلاد ‏الشرقية حتى توفي عام 2001، ومنذ عام 2002 والأنبا داوود يتولى كرسي مطرانية الدَقَهْلِيَّة وهو شخصية محبوبة من الجميع”.‏

واختتم: "في الحقيقة المبنى الحالي يجمع بين التراث القديم والحديث، ورغم أنه مسجل كتراث ‏معماري لكن للأسف البرج الجميل الذي كان فوق البوابة الأثرية الرئيسية بشارع السِكَّة ‏الجديدة تمت إزالته حتى لا يسقط".