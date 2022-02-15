عماد الدين حسين: هل أفريقيا مستقرة حتى تستطيع إنتاج طاقة نظيفة

قال الكاتب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، إن إنفاق 6 تريليونات جنيه على البنية التحتية في مصر جعل مصر تستطيع المنافسة في ملفي الغاز والكهرباء إلى جانب تحقق خطوات ناجحة.

وأضاف "حسين"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبروكسل لحضور القمة الإفريقية الأوروبية مرتبط بمؤتمر مصر الدولي للبترول، الذي تحدث فيه الرئيس عن إفريقيا، ومدى قدرتها على تحقيق استقرار يمهد لإنتاج طاقة نظيفة.

وتابع أنه من أجل أن تستطيع إفريقيا إنتاج طاقة نظيفة، فأنها تحتاج إلى استقرار سياسي واقتصادي وموارد ضخمة جدا، لافتا إلى أن تلك الموارد ليست متوفرة بها، وطبقا للبيانات الأساسية فإن عام 2020 كان حجم التبادل بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا قدر 225 مليار دولار.

وأشار إلى أن إفريقيا تصدر لأوروبا ب114 مليار دولار مواد خام، وتستورد مواد مصنعة ب140 دولار، متابعا أن الصين الدولة الاكثر نفوذا في القارة الإفريقية تعادل الدول الاستعمارية دون استعمار عسكري وإنما بطريقة ذكية.