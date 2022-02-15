أخبار البرلمان | 8 جزاءات تأديبية للعمال المخالفين بقانون العمل.. رسوم تسجيل العقارات بالشهر العقاري

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:
أبرزها حسن السمعة.. شروط الانضمام لنقابة المهن التعليمية
برلماني: القوانين الخاصة بالعمليات التعليمية والصحية حبيسة الأدراج
وسائل تنظيم الأسرة أبرزها.. إعفاءات ضريبية جديدة لدعم القطاع الصحي
تصل للفصل من الخدمة.. 8 جزاءات تأديبية للعمال المخالفين بقانون العمل
رد قيمة توصيل المرافق.. حوافز وتسهيلات لـ مشروعات ريادة الأعمال و دعم الابتكار
عضو بالشيوخ: المجمعات الصناعية تدعم استراتيجية الدولة نحو تعميق التصنيع المحلى
الإعدام.. تعرف على آليات التصرف مع البضائع المرفوضة رقابيا
برلماني: قانون العمل الجديد يحقق المصلحة المشتركة بين طرفي العملية الإنتاجية
تصل لـ2000 جنيه.. تعرف على رسوم تسجيل العقارات والأراضي بالشهر العقاري
لو عايز تشتغل.. 7 حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون
برلمانية: تعميق التصنيع المحلي محرّك رئيسي في تحقيق رؤية مصر 2030