أخبار البرلمان | 8 جزاءات تأديبية للعمال المخالفين بقانون العمل.. رسوم تسجيل العقارات بالشهر العقاري

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

أبرزها حسن السمعة.. شروط الانضمام لنقابة المهن التعليمية

برلماني: القوانين الخاصة بالعمليات التعليمية والصحية حبيسة الأدراج

وسائل تنظيم الأسرة أبرزها.. إعفاءات ضريبية جديدة لدعم القطاع الصحي

تصل للفصل من الخدمة.. 8 جزاءات تأديبية للعمال المخالفين بقانون العمل

رد قيمة توصيل المرافق.. حوافز وتسهيلات لـ مشروعات ريادة الأعمال و دعم الابتكار

عضو بالشيوخ: المجمعات الصناعية تدعم استراتيجية الدولة نحو تعميق التصنيع المحلى

الإعدام.. تعرف على آليات التصرف مع البضائع المرفوضة رقابيا

برلماني: قانون العمل الجديد يحقق المصلحة المشتركة بين طرفي العملية الإنتاجية

تصل لـ2000 جنيه.. تعرف على رسوم تسجيل العقارات والأراضي بالشهر العقاري



لو عايز تشتغل.. 7 حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون

برلمانية: تعميق التصنيع المحلي محرّك رئيسي في تحقيق رؤية مصر 2030