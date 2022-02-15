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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أخبار البرلمان | 8 جزاءات تأديبية للعمال المخالفين بقانون العمل.. رسوم تسجيل العقارات بالشهر العقاري

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

 

أبرزها حسن السمعة.. شروط الانضمام لنقابة المهن التعليمية

 

برلماني: القوانين الخاصة بالعمليات التعليمية والصحية حبيسة الأدراج

 

وسائل تنظيم الأسرة أبرزها.. إعفاءات ضريبية جديدة لدعم القطاع الصحي

 

تصل للفصل من الخدمة.. 8 جزاءات تأديبية للعمال المخالفين بقانون العمل

 

رد قيمة توصيل المرافق.. حوافز وتسهيلات لـ مشروعات ريادة الأعمال و دعم الابتكار

 

عضو بالشيوخ: المجمعات الصناعية تدعم استراتيجية الدولة نحو تعميق التصنيع المحلى

 

الإعدام.. تعرف على آليات التصرف مع البضائع المرفوضة رقابيا

 

برلماني: قانون العمل الجديد يحقق المصلحة المشتركة بين طرفي العملية الإنتاجية

 

تصل لـ2000 جنيه.. تعرف على رسوم تسجيل العقارات والأراضي بالشهر العقاري
 

لو عايز تشتغل.. 7 حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون

 

برلمانية: تعميق التصنيع المحلي محرّك رئيسي في تحقيق رؤية مصر 2030

المهن التعليمية قانون العمل

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أخبار البرلمان | 8 جزاءات تأديبية للعمال المخالفين بقانون العمل.. رسوم تسجيل العقارات بالشهر العقاري

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