رسميًا| موعد مباراة مصر والسنغال.. 3 أسباب تمنح الأفضلية للفراعنة و 3 لـ الأسود

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA بشكل رسمي الموعد النهائي لمباراتي مصر والسنغال، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة مصر والسنغال

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب بين مصر والسنغال في القاهرة يوم 25 مارس المقبل، بينما يٌلعب لقاء الإياب في السنغال يوم 28 من الشهر ذاته.

وكان منتخب مصر ومنتخب السنغال تواجها في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في الكاميرون وخسر منتخب مصر بركلات الجزاء التي منحت اللقب إلى أسود التيرانجا.

3 أسباب تمنح الأفضلية لمنتخب مصرون

يدخل منتخب مصر اللقاء محملًا بآمال وطموحات 100 مليون مصري يرغبون في مشاهدة الفريق في بطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والظهور بمظهر لائق للكرة المصرية بعد الإخفاق في مونديال روسيا وخسارة 3 مباريات.

الثأر من نهائي الكاميرون

لاعبوا المنتخب المصري بقيادة محمد صلاح سيكونوا حريصون على تعويض الهزيمة أمام السنغال في الكاميرون، والتي ألقت بحسرتها على الجماهير المصرية التي ظنت ان القب كأس الأمم الغفريقية كان قريبًا من التحقق.

الثأر من المباراة النهائية سيكون عامل قوة وحسم لبث روح التحدي في نفوس اللاعبين المصريين في مباراتي الحسم من أجل الظفر ببطاقة التأهل.

50 ألف مشجع

بينما يقف خلف منتخب مصر 100 مليون مناصر، فإن 50 الف سيكونون في مدرجات ستاد القاهرة يشجعون المنتخب المصري، في مشهد سيعيد إلى الأذهان مباراة الترشح التاريخي أمام الكونغو.

وأشارت تقارير إلى أن كيروش المدير الفني لمنتخب مصر طلب أكبر حضور جماهيري لمباراة الذهاب، وهو ما يسعى الاتحاد المصري لتحقيقه من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.

انسجام وثبات تشكيل وأوراق جديدة

على عكس بدايات كارلوس كيروش مع منتخب مصر، يتميز الفريق في الوقت الحالي بانسجام بين اللاعبين بعد ثبات التشكيل وعودة بعض اللاعبين للتالق بعد غياب، مثل تريزيجيه الذي انتقل الى الدوري التركي ويشارك اساسيًا.

كما قد يضطر كيروش للاستعانة بوجوه جديدة أثبتت تالقها مع انديتها مثل احمد عبد القادر مع الأهلي، وإبراهيم عادل مع بيراميدز.

3 أسباب تمنح الأفضلية لمنتخب السنغال

بعد التتويج بكاس الأمم الإفريقية للمرة الاولى في تاريخه، يحاول منتخب السنغال اهداء شعب التيرانجا الفرحة الثانية في اقل من شهرين.

معنويات في السماء

منتخب السنغال ولاعبوه يدخلون المباراة متحررين من ضغوطات كبيرة بعد تحقيق انجاز الأم الإفريقية، وهو ما يساعدهم في اللعب بروح معنوية مرتفعة مقارنة بمنتخب مصر الذي يحمل ضغط التعويض من اجل اسعاد جماهيره.

عناصر فنية أقوى

لا خلاف على ان منتخب السنغال يمتلك في كل خطوطه عناصر فنية ولاعبين من الأقوى في إفريقيا والعالم، وجميعهم محترفون في الفرق الكبرى في أوروبا.

بخلاف ساديو ماني، فإن المنتخب يضم أكثر من 7 لاعبين يلعبون في اعلى المستويات الاوروبية وعلى رأسهم الحارس ميندي، وبونا سار، واسماعيلا سار، وكوليبالي، وعبدو ديالو، وإدريسا جايي وغيرهم.

الحسم في داكار

بسبب تصنيفه الأعلى قاريًا يمتلك منتخب السنغال ميزة لعب مباراة الحسم في أرضه ووسط جماهيره على ملعب تعمل السلطات في السنغال على تجهيزه مخصصًا لاستقبال اللقاء.

وسُيعلن عن الفائز والمترشح لكأس العالم داخل الأراضي السنغالية، وهو ما سيحفز لاعبي التيرانجا لتحقيق المجد على أرضهم.