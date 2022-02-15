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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تعيد فتح طرق لندن المغلقة بعد الاشتباه في طرد مشبوه

لندن
لندن

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنه تم العثور على طرد غير مراقب بوسط لندن غير مريب، ‏وإنها ستعيد فتح الطرق المغلقة قريبا

وقالت في بيان على "تويتر" عنه "تم تقييم العنصر الذي لم تتم مراقبته وتبين أنه ليس مشبوها، وسيتم رفع إغلاق الطرق قريبا".

وكانت الشرطة البريطانية أغلقت في وقت سابق عدة جسور على امتداد ميل واحد من نهر التايمز، أثناء تقييمها للعنصر المشبوه.

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وقالت الشرطة في تغريدة على موقع "تويتر": "تم إغلاق عدد من الجسور في وسط لندن كإجراء احترازي، بينما يقوم الضباط بتقييم عنصر لم تتم مراقبته بالقرب من ساوث بانك".

ومن بين الجسور المغلقة جسر وستمنستر، وواترلو، وجسر المشاة هونجيرفورد، وجولدن جوبيلي.

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