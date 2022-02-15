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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العارضة تحرم الزمالك من فرصة برأسية سيسيه وشيكابالا يهدر هدفا محققا أمام سموحة

صدى البلد

أهدر الزمالك فرصتين فى بداية الشوط الثاني امام سموحة ، في المباراة التي تجمع الفريقين على إستاد الجيش في برج العرب بالجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وجاءت أول فرصة كانت عن طريق شيكابالا من تسديدة ضعيفه داخل منطقة الجزاء أمسك بها الهاني سليمان على مرتين .

والفرصة الثانية عن طريق عرضية رائعة من أوناجم تصل منطقة الجزاء ليقفز سيسيه على أثرها ويسددها برأسية قوية ولكن تصطدم بالعارضة .

وشهدت الدقيقة 6 إرسال عرضية من عبد الكبير الوادي داخل منطقة الجزاء بعد تنفيذ الضربة الثابتة ليحولها رأسية رجب نبيل بجوار القائم الأيمن لعواد وتخرج إلي ضربة مرمي.

فيما سدد حسين فيصل، كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن بقليل للحارس الهاني سليمان فى الدقيقة 13 من زمن المباراة.

وسجل أوباما هدفاً فى الدقيقة 25  بعد عرضية ولا أروع من الضربة الثابتة عن طريق شيكابالا ليستقبلها محمد عبد الغني برأسية قوية يتصدى لها الهاني سليمان حارس سموحة ويتابعها أوباما بقدمه فى المرمى ،وبعد مرور 5 دقائق، ألغى الحكم هدف يوسف أوباما بعد تسلل على الأخير بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وفى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من ضائع سدد شيكابالا لاعب الزمالك من على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدة عن مرمى الهاني سليمان حارس سموحة.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير للزمالك عن تشكيل الفريق وضم التشكيل كلا من:

محمد عواد في حراسة المرمى.

في الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة.

في الوسط: إسلام جابر، ويوسف أوباما

وسط الهجوم: محمد أوناجم، ورزاق سيسيه، ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

في الهجوم: عمر السعيد.

بينما يجلس على. دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل وأحمد فتوح ومحمد أشرف روقا ومحمد طارق وإمام عاشور وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري ومحمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو.

 

 

 

 

 

 

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