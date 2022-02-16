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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم.. آخر أيام مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"

إيجيبس
إيجيبس

يستكمل مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" اليوم الأربعاء، ثالث أيام دورته الخامسة والتي تقام خلال الفترة من 14 -16 فبراير الحالي تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط ... ضمان إمدادات الطاقة"، بعد أن افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية صباح الإثنين الماضي.

وشهد أول يومان مشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء وقدة الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية، حيث يعد أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.

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وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن نجاح تنظيم هذا الحدث في النسخ السابقة  أعطى زخماً كبيراً وأهمية للنسخة الحالية من خلال جذب المزيد من المشاركات الدولية لتحقيق أقصى استفادة لصناعة البترول والغاز في مصر التي تطمح لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية والمحلية من خلال التعريف بما تم من إصلاحات مهمة وقصص نجاح وإلقاء الضوء على الإمكانيات الواعدة للاستثمار في هذا الصناعة ، مؤكداً أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على افتتاح هذا المؤتمر سنوياً يبعث رسالة واضحة على دعم الدولة المصرية لهذا القطاع الحيوى وهو مايزيد من ثقة المستثمرين .


وأضاف أن النسخة الحالية من مؤتمر إيجبس تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تتطلبه الفترة الحالية من تنسيق وتواصل لمصر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لإنجاح القمة العالمية للمناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ العام الحالي ، وشدد الملا على أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا ستطبق بفعالية ودقة على غرار كافة الأحداث الإقليمية والدولية الناجحة التي شهدتها المنطقة مؤخراً للحفاظ على سلامة المشاركين .


وسيشهد المؤتمر مشاركة ١١ وزيراً  للبترول والطاقة من عدة دول و ١٩ من رؤساء كبريات شركات البترول والطاقة العالمية و ٨ قيادات لمنظمات بترولية عالمية كبري في مقدمتها منظمة أوبك و أوابك ووكالة الطاقة الدولية ومنتدى غاز شرق المتوسط والاتحاد من أجل المتوسط ومنتجى البترول الأفريقيين ومنتدى الطاقة العالمى ومرصد الطاقة للمتوسط وسيتضمن موضوعات جديدة تهم الصناعة البترولية العالمية خاصة فى ظل الاستعدادات الجارية للقمة العالمية للمناخ COP27 لدعم وتعزيز جهود قطاع البترول لخفض انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة .


ومن المتوقع أن يجذب إيجبس 2022 في دورته الخامسة نحو 26 ألف مشارك من العديد من الدول و 25 شركة بترول عالمية ومحلية و 73 جلسة حوارية و 260 متحدثاً و أكثر من 1900 يمثلون الشركات والمنظمات والجهات المشاركة، وأكثر من 450 شركة عارضة و 7 أجنحة دولية بالمعرض المصاحب للمؤتمر ، كما يمنح جوائزاً للأبحاث والابتكارات المتميزة في مجال البترول والغاز والعناصر النسائية المتميزة في هذا القطاع  .

إيجبس إيجبس 2022 مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول مصر الدولي للبترول عبدالفتاح السيسي

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