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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

تعيين 4022 شابا واستخراج 3492 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة بالجيزة

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

عينت مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة 4022 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما تم تسجيل 14591  راغب عمل ، وتوفير 120  فرصة عمل .

 وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان : إن المديرية استخرجت 1763 شهادة قياس مستوى المهارة و 1729 رخصة مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة لها، وبلغ عدد المتدرجين 204 متدرجين  في منشأتين من منشآت القطاع الخاص.

وتلقي الوزير، تقريراً بذلك من محمد عيسى مدير المديرية  بإنجازاتها عن شهر يناير الماضي،  أشار فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 41 منشأة، وعمل حملة عادية ، وإعادة التفتيش 100 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 34 محضراً  ، ومنح 3 تراخيص لمنشآت ، وبحث شكوتين .

أما عن مجال التفتيش العمالي ، فقد تم التفتيش على 264 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بنظام الدورى والحملات التفتيشية النهارية والليلية ، وأسفر التفتيش عن تحرير 201 محضراً عمالياً ، وبحث 3 شكاوى. 

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين ، قامت المديرية بعمل بوليصة تأمين على الحياة لـ 89 عاملا من المسجلين بالمديرية ، وعمل خدمات صحية وعمليات جراحية  لـ 17 عاملا من المسجلين .

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 16 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 15 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة ، فضلاً عن استلام 26 ملف للأجانب .

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى ، فقد تلقت المديرية 831 شكوى عمالية ( فصل - مطالب ) ، تم تسوية 168 شكوى منها ودياً ، وإحالة 166 شكوى للمحكمة العمالية ، و 64 أحيلت لجهات أخرى ، و 10 شكاوى أحيلت لمكتب التفتيش ، وحفظ 116 شكوى ، و 307  ما زالت تحت البحث والدراسة .  

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مديرية القوى العاملة الجيزة تعيين 4022 شابا القطاع الخاص والاستثماري رخصة مزاولة الحرفة قياس مستوى المهارة استخراج 3492 شهادة وزير القوى العاملة محمد سعفان

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