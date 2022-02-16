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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع سعودي هاجمته كلاب في الولايات المتحدة

الضحية السعودي سعد
الضحية السعودي سعد العنزي

لقي السعودي سعد بن عياش العنزي "في العقد السادس من عمره" مصرعه، في ولاية نيومكسيكو الأمريكية، بعد تعرضه لهجوم من قبل كلبين يعيشان في منزل أحد جيرانه.

وقال شقيق الضحية سعود العنزي لموقع "العربية.نت"، إن شقيقه مقيم بأمريكا في نيومكسيكو، وهو أب لولدين وبنت، والحادثة وقعت وسط الشارع أمام منزله عندما كان يتمشى، فجأة هجم عليه كلبان من فصيلة الراعي الألماني من منزل جارته الأمريكية، في الوقت الذي أكد أن علاقته جميلة مع كل جيرانه، والكل يحبه ويحترمه.

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وأشار سعود: "عندما هاجمته الكلاب وهو بالشارع، نزف بشدة بسبب تمزق بالفخذ، حسب رواية أحد الشهود من جيرانه، الذي قام وضرب أحد الكلاب بعكازته وأبعدهم عنه، وتم نقله للمستشفى وتوفي هناك بسبب النزيف، وتم أخذ تصوير الكاميرات من على منزل الضحية وكذلك اللابتوب عن طريق الشرطة الأمريكية، وبعد ذلك لا علم لديّ عن ماذا حصل بالقضية".

وطلب العنزي من السفارة السعودية بالولايات المتحدة الاطلاع على كافة تفاصيل القضية والتحقيق وتعيين محام، حتى لا يضيع حق المتوفى.

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