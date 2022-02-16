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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توقيع اتفاقيات مشتركة بين قطاع البترول ومجموعة أرامكو السعودية

توقيع اتفاقيات بين
توقيع اتفاقيات بين قطاع البترول ومجموعة أرامكو السعودية

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض مصر الدولى الخامس للبترول ( ايجبس ٢٠٢٢) التوقيع على اتفاقيات مشتركة بين قطاع البترول ومجموعة أرامكو السعودية والتي تأتي فى إطار الإجراءات التنفيذية لمراحل إنشاء مجمع البتروكيماويات بمنطقة محور قناة السويس التابع لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات.

قام بالتوقيع المهندس محمد عبادي رئيس شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات والمهندس محمد يماني القحطاني رئيس شركة أرامكو السعودية للتجارة.

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وتشتمل الاتفاقيات والعقود الموقعة على العديد من المجالات الرئيسية للتعجيل بتنفيذ هذا المجمع العملاق في مقدمتها اتفاقية المبادئ لتوفير الخام مع شركة أرامكو السعودية للتجارة والتي تعد الشركة الأولى والرائدة عالميا في مجال توفير الخام مما سيؤمن إحتياجات شركة البحر الأحمر من الخام العربي الخفيف جدا لما يتميز به من جودة وملائمة لتصميم مجمع البتروكيماويات وما تتميز به شركة أرامكو من باع طويل وخبرة عريقة والتزام .

ويعد التعاون بين قطاع البترول وشركة أرامكو السعودية تتويجا وإمتدادا للعلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والمملكة قيادة وشعبا والتي تؤسس لمزيد من الشراكات الناجحة في قطاع البترول والغاز .

 

توقيع عقد استيراد زيوت اساسية بين هيئة البترول ولوبريف السعودية

 

وعلى جانب اخر تم توقيع عقد إستيراد زيوت أساسية بين الهيئة المصرية العامة للبترول و شركة لوبريف السعودية ، وهو ما يسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية المصرية .

قام بالتوقيع الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و المهندس طارق النُعيم رئيس شركة لوبريف بحضور المحاسب خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية والمشرف على التجارة الخارجية و المحاسبة هبة عبدالقادر مساعد نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الخارجية.

 

طارق الملا وزير البترول أرامكو السعودية شركة البحر الأحمر محور قناة السويس توفير الخام

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