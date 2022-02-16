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رئيس التحرير
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رياضة

السبت المقبل

لمواجهة ساجرادا.. بعثة الزمالك تصل مطار برج العرب استعدادًا للسفر إلى أنجولا

صدى البلد

وصلت بعثة فريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار برج العرب استعدادًا للسفر إلى أنجولا لمواجهة ساجرادا يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.


ووصل الكابتن جمال عبد الحميد عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة وتم استقباله في صالة كبار الزوار ومن المقرر أن تقلع الرحلة بعد قليل إلى أنجولا.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كلاً من:
حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبوجبل - السيد عطية 
خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق  -حسام عبد المجيد 
خط الوسط:  إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه 
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف سيف جعفر

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