شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
اللواء حسين مسعود: اشتبكت مع قوات العدو في قلب سيناء.. وخضنا معارك ستخلد في التاريخ العسكري
غلق معمل تحاليل مخالف في المنوفية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
بلجيكا: 15 مسيرة مجهولة حلقت في أجواء قاعدة عسكرية جنوب شرقي البلاد
جميعهم من الإسماعيلية.. مصرع 3 عمال في حادث بطريق العلمين وادي النطرون
ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل
لحظة وصول الخطيب للنادي الأهلي للتقدم بأوراق ترشحه
القصة الكاملة للتيك توكر منة أشرف بعد قرار حبسها في تهمة نشر محتوى فاضح
عدد من معتقلي سفن أسطول الصمود يضربون عن الطعام في إسرائيل
وزير الآثار يتفقد معبد خنوم بإسنا والسوق السياحي في الأقصر ... شاهد
أصل الحكاية

بكاء زوجته يشعل مواقع التواصل.. ماذا حدث لـ علي زين في نهائي مونديال اليد؟

علي زين
علي زين
أمينة الدسوقي

تصدر النجم علي زين محركات البحث خلال الساعات الماضية، عقب تعرضه لإصابة قوية خلال مشاركته مع فريقه فيزبريم المجري في نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد "السوبر جلوب" أمام برشلونة الإسباني، في مباراة شهدت إثارة استثنائية حتى لحظاتها الأخيرة.

لقطة مؤثرة لزوجة على زين 

وخلال إحدى الهجمات في الوقت الإضافي من المباراة، سقط علي زين بشكل عنيف على أرضية الملعب بعد تدخل من لاعبي برشلونة، مما أثار ذعر الجماهير في المدرجات، خصوصا أفراد عائلته الذين حضروا لمساندته، وعلى رأسهم زوجته التي ظهرت في لقطة مؤثرة وهي تنهار باكية خوفا عليه، في مشهد تداولته مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

برشلونة يتوج بعد ملحمة استثنائية

المباراة، التي أقيمت مساء الخميس في مصر ضمن فعاليات البطولة التي استضافتها من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025، انتهت بتتويج برشلونة بلقب البطولة بعد فوزه الماراثوني على فيزبريم بنتيجة 31-30، في واحدة من أكثر المواجهات تشويقًا هذا العام.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة 13-12، قبل أن يتعادل الفريقان في الشوط الثاني 21-21، واستمر التعادل خلال الأشواط الإضافية الثلاثة (23-23، ثم 26-26، وأخيرًا 28-28)، قبل أن يحسم الفريق الكتالوني المباراة بفارق هدف وحيد.

حضور مصري لافت في النهائي

المباراة شهدت حضورا قويا داخل أرض الملعب، حيث ضم فريق فيزبريم 4 لاعبين مصريين هم: علي زين، يحيى الدرع، أحمد عادل، وأحمد هشام "دودو"، في حين تواجد مع برشلونة اللاعب سيف الدرع، شقيق يحيى الدرع.

من هو علي زين؟

يعد علي زين محمد الهواري أحد أبرز لاعبي كرة اليد المصريين، ويشغل مركز الظهير الأيسر. بدأ مشواره مع النادي الأهلي في عمر السادسة، ثم تنقل بين عدد من الأندية العربية والأوروبية، أبرزها النجم الساحلي التونسي، الجزيرة الإماراتي، إكس الفرنسي، الشارقة، وبرشلونة، قبل أن ينتقل حاليًا إلى دينامو بوخارست الروماني.

دوليا، مثل علي زين منتخب مصر في مختلف الفئات العمرية، وشارك في بطولات عالمية وأولمبية، منها أولمبياد ريو 2016 وطوكيو 2020 وباريس 2024، إضافة إلى مشاركته في بطولات العالم للأعوام 2013، 2015، 2019، 2021، 2023، و2025، كما تُوج مع المنتخب ببطولات أفريقيا أعوام 2016، 2020، 2022، و2024.

ينحدر زين من قرية أبو مينا بمحافظة قنا جنوب مصر، وينتمي إلى قبيلة هوارة العريقة، ويُعرف بمهاراته القتالية في الملعب، وروحه القيادية.

علي زين النجم علي زين نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد برشلونة الإسباني

