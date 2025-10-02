قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رقص خادش وملابس خليعة.. كواليس سقوط التيك توكر منة أشرف
كريستال بالاس يبدأ مشواره في دوري المؤتمر بانتصار تاريخي
يحيى الفخراني: "الكيف" و"خرج ولم يعد" سيظلان حاضرين وسط الجمهور
من تبة الشجرة لمعركة المنصورة الجوية.. تعرف على أبرز معارك حرب أكتوبر
محمد رمضان يعلن دخول اسمه في المرحلة الأولى لجوائز جرامي
رئيس التحالف الوطني السوداني: الرئيس السيسي نجح في تحقيق استقرار شامل لمصر
إدارة ترامب تبلغ الكونجرس عن دخول البلاد في صراع مسلح.. ماذا حدث ؟
أول مرة بحضر مهرجان.. رياض الخولي: تكريم الإسكندرية على حياة عيني أثلج صدري
إعلامي سنغالي: مصر حققت نجاحات كبيرة في عهد الرئيس السيسي
طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر أكتوبر 2025.. رابط رسمي
جوتيريش يدين حادث استهداف الكنيس اليهودي في مانشستر
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

برشلونة يهزم فيزبريم ويتوج بلقب ببطولة العالم للأندية لليد

إسلام مقلد

توج فريق كرة اليد بنادي برشلونة الإسباني، بلقب بطولة العالم للأندية "السوبر جلوب" والتي أقيمت على أرض مصر في الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025.

جاء ذلك بعدما حقق الفوز على نظيره فيزبريم المجري في المباراة النهائية التي شهدت إثارة كبيرة بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين ليتم اللجوء للوقت الإضافي، قبل أن يتمكن الفريق الإسباني من إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 31/30.

وحصد فريق ماجديبورج الألماني، المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الفوز على الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بنتيجة 32/23، علمًا بأن الشوط الأول انتهى بتأخر الأحمر بنتيجة 18/11.

وجاء الزمالك في المركز الخامس، فيما احتل الشارقة الإماراتي المركز السادس.

وشارك في البطولة 9 أندية وهم الأهلي، الزمالك، برشلونة الإسباني، فيزبريم المجري، سيدني الأسترالي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، الشارقة الإماراتي، توباتي البرازيلي.

أقيمت جميع المباريات على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي استضافت منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال 2021، وفي النسخة السابقة من بطولة العالم للأندية، وفي بطولة العالم للشباب 2025.

وحصلت مصر على شرف تنظيم بطولة العالم للأندية في 3 نسخ متتالية بدأت من الموسم الماضي.

