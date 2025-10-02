برشلونة يهزم فيزبريم ويتوج بلقب ببطولة العالم للأندية لليد

توج فريق كرة اليد بنادي برشلونة الإسباني، بلقب بطولة العالم للأندية "السوبر جلوب" والتي أقيمت على أرض مصر في الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025.

جاء ذلك بعدما حقق الفوز على نظيره فيزبريم المجري في المباراة النهائية التي شهدت إثارة كبيرة بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين ليتم اللجوء للوقت الإضافي، قبل أن يتمكن الفريق الإسباني من إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 31/30.

وحصد فريق ماجديبورج الألماني، المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الفوز على الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بنتيجة 32/23، علمًا بأن الشوط الأول انتهى بتأخر الأحمر بنتيجة 18/11.

وجاء الزمالك في المركز الخامس، فيما احتل الشارقة الإماراتي المركز السادس.

وشارك في البطولة 9 أندية وهم الأهلي، الزمالك، برشلونة الإسباني، فيزبريم المجري، سيدني الأسترالي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، الشارقة الإماراتي، توباتي البرازيلي.

أقيمت جميع المباريات على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي استضافت منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال 2021، وفي النسخة السابقة من بطولة العالم للأندية، وفي بطولة العالم للشباب 2025.

وحصلت مصر على شرف تنظيم بطولة العالم للأندية في 3 نسخ متتالية بدأت من الموسم الماضي.