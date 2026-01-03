قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

واعظات الأوقاف ينفذن سلسلة من الفعاليات الدعوية والتثقيفية للسيدات والأطفال في محافظات مختلفة

عبد الرحمن محمد

نفذت وزارة الأوقاف مجموعة من الفعاليات الدعوية والتثقيفية في عدد من المساجد على مستوى الجمهورية، استهدفت السيدات والأطفال، وغطّت موضوعات دينية وتربوية معاصرة.

في الشرقية، قدمت الواعظة أمل محمد رجب درسًا منهجيًا للسيدات بمسجد الشرقي بقرية السماعنة، ركز على تعزيز القيم الأخلاقية وبناء الشخصية الإيمانية.

وفي الفيوم، ناقشت الواعظة آمال حسني قرني قضية التسول الإلكتروني بمسجد المنشية الغربي، موضحة طرق استثمار الوقت فيما ينفع الفرد والمجتمع.

أما في المنيا، فقد عقدت الواعظة رجاء كمال الدين علي محمد لقاء الجمعة للسيدات بمسجد السيدة فاطمة الزهراء ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، للتركيز على الأعمال الصالحة والطاعات التي تزكي النفس، وأن التدين الحق  يجعل المسلم سِلما لمن حوله وما حوله.

وفي أسيوط، قدّمت الواعظة فاطمة الزهراء محمد عباس عثمان درسًا دعويًا بمسجد الرحمة بمنفلوط حول فضل العلم والتعلّم وأثرهما في بناء الوعي الرشيد.

وعلى صعيد الأطفال، نظمّت الوزارة لقاءات تفاعلية بمساجد بورسعيد والزقازيق، قدمتها الواعظتان عبير سعد فهمي العشري وميادة ثروت، لتعزيز الوعي الديني والأخلاقي وغرس القيم الإيجابية لدى النشء.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود الوزارة المستمرة لتفعيل الدور الدعوي والتربوي للمساجد، والاهتمام بالمرأة والطفل كركيزتين أساسيتين لبناء المجتمع، ونشر الوعي الديني المستنير بأساليب حديثة وجاذبة.

موعد اختبارات صرف حافز التميز العلمي للأئمة

أصدرت وزارة الأوقاف تنويهًا مهمًا بشأن اختبار صرف بدل التميز العلمي، أعلنت فيه عن موعد الامتحان التحريري للمتقدمين لاختبار صرف بدل التميز العلمي لعام 2026م، من الحاصلين على (الدكتوراة – الماجستير – الدبلومة نظام السنتين) من الأئمة والإداريين والعاملين بالأوقاف، سواء الجدد أو الراغبين في التعديل إلى وضع أعلى.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الامتحان سيُعقد في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بمسجد النور بالعباسية، وذلك وفق الجدول المرفق بالإعلان.

وبيّنت أن الاختبار بالنسبة للأئمة والعاملين في الحقل الدعوي وإقامة الشعائر سيكون في الكتب التالية: (قواعد الفقه الكلية – دراسات في علوم القرآن – دراسات في علوم الحديث – أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين)، أما بالنسبة لغيرهم فسيكون الاختبار في أحد التخصصات الآتية: (قانون الخدمة المدنية – الشئون المالية – شئون البر والأوقاف – الشئون القانونية).

وأكدت وزارة الأوقاف أنه لن يُسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل، وصورة المؤهل الأعلى.

ودعت الوزارة الراغبين في الاطلاع على الأسماء ومواعيد الاختبار إلى نقر الرابط التالي:

اضغط هنا .

واعظات الأوقاف وزارة الأوقاف القيم الأخلاقية

ترشيحاتنا

بالصور

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
تموين الشرقية
بطاريات السيارات الكهربائية
فيديو

