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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بالأسماء.. الأوقاف تعلن موعد اختبارات مسابقة المديريات الإقليمية للقرآن الكريم

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم، أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي بمسابقة المديريات الإقليمية للقرآن الكريم، وذلك بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة التاسعة صباحًا، مشددة على ضرورة إحضار صورة الرقم القومي، وذلك وفق الجدول الآتي:

الاثنين : 21 فبراير الجاري

اللجنة الأولي:

م - الاسم - المديرية

1. أحمد شحاته فوزي شحاته - المنوفية

2. محمود أحمد حسن منجود - الفيوم

3. عبدالرحمن محمد عبدالفتاح محمود - الفيوم

4. أحمد محمود أحمد حسن - الفيوم

5. أحمد يونس أحمد عبد الغني - القاهرة

6. حمادة محمد السيد خطاب - البحيرة

7. كارم محمد فتح الله الزعيقي - البحيرة

8. أحمد سلامه عبد الرازق عامر النجار - البحيرة

9. محمد سعيد سعد عبد الغفار - البحيرة

10. سعيد عبيد حسن سيد اجمد - الإسماعيلية

11. أحمد فاروق حسيني إبراهيم - الإسماعيلية

12. السيد محمد السيد عبداللطيف - الإسماعيلية

13. أحمد محمد محمد السلاوي - الإسماعيلية

14. حسام طه محمد عبد العاطي - الفيوم

15. يحيى محمد محمد شعبان - الفيوم

16. طارق يحيى شعبان سيد - الفيوم

17. فرج فايز محمد محمد - المنيا

18. محمود سعد عبد الحفيظ إبراهيم - المنيا

19. عوض أبو بكر علي أبو بكر - قنا

20. حسني السيد أحمد يوسف - قنا

الأوقاف: توزيع 25 طن من لحوم صكوك الإطعام كدفعة ثالثة

الأوقاف: اعتماد 54 خطيبا جديدا بالمكافأة على بند التحسين

اللجنة الثانية:

1. خالد أحمد عبد الحكيم محمد - سوهاج

2. محمد السيد فتحي خليل قورة - بورسعيد

3. رأفت عبدالستار سيد أحمد الخطيب - الغربية

4. محمد عبد الغنى محمد دياب - كفر الشيخ

5. محمود أحمد عبد الحميد متولى - أسيوط

6. قناوي رمضان أحمد بشندي - أسيوط

7. علي حسن أحمد حسن - أسيوط

8. محمد بيومي جوده بيومي - شمال سيناء

9. سعد عمر سعيد محمد - شمال سيناء

10. محمد أحمد علي عبد المجيد - القليوبية

11. أحمد محمد السيد حسين صيام - القليوبية

12. أحمد محمود عودة عثمان - بنى سويف

13. السيد طه السيد داود - الجيزة

14. محمد عبد الفتاح عبد القادر طعمه - الدقهلية

15. يحيى محمد عبد الرحمن الباز - الدقهلية

16. محمد محمد خليل عمرو - البحيرة

17. سعودي السيد عبد الوهاب - بنى سويف

18. محمد عبد النعيم محمود عبدالمنعم - أسوان

19. شعبان محمد إبراهيم عويس - القاهرة

20. محمد حسن عبدالعظيم حسن - القاهرة

 

الثلاثاء : 22 / 2 / 2022م.

اللجنة الأولي

1. سالم بيومي سالم - القاهرة

2. عبدالله السيد أحمد محمد - القاهرة

3. عبد الله محمد شلبي عبد الخالق - القاهرة

4. عبدالباسط حمدي محمد عقل - القاهرة

5. محمد عمر محمد خالد - القاهرة

6. أحمد محمد عبد الحي إبراهيم - القاهرة

7. وليد علي أحمد الأخرس - البحيرة

8. بلال السيد محمد محمد السنهوري - البحيرة

9. عبد الرحمن جبريل أبو زيد علي - البحيرة

10. محمد عيد جلال سعد - البحيرة

11. أحمد محمود أحمد الجندي - البحيرة

12. عزت السيد محمد علي راشد - الشرقية

13. باسل أحمد كمال إسماعيل حجازي - الشرقية

14. محمد إسماعيل نور الدين عطية - الشرقية

15. أحمد أحمد السيد محمد - الشرقية

16. محمود رضا علي محمد سلامة - الشرقية

17. إبراهيم عبدالعزيز عبدالرحمن خليل - الإسماعيلية

18. يوسف عادل عباس أحمد عثمان - الإسماعيلية

19. محمد عبدالله عبدالحميد علي - الإسماعيلية

20. إسراء معوض أحمد عبدالرازق - الفيوم

اللجنة الثانية:

1. محمد أحمد علي عبدالحليم - الفيوم

2. محمد توفيق عيسى السيد - الفيوم

3. محمود طلعت محمد عبد الغني - المنيا

4. أحمد محمد محمود أبو القاسم - المنيا

5. ماضي أبو العزايم شحاته حسانين - المنيا

6. أحمد حسن محمد علي يوسف - قنا

7. محمد محمد حامد متولي - قنا

8. محمد عبد اللاه عبدالعظيم عبدالحليم - قنا

9. خالد بخيت سعدالله سلام - قنا

10. عبدالرحمن صلاح متولى إبراهيم - سوهاج

11. اسلام دياب عبدالسلام سالم - سوهاج

12. التهامي هاشم حافظ علي - سوهاج

13. أحمد محمد محمود أبو العلا - بورسعيد

14. محمد أحمد أحمد أحمد صبح - بورسعيد

15. خالد أحمد عبد اللطيف محمود مسعود - بورسعيد

16. حسام محمود محمد قاسم - دمياط

17. محمد المرسى شحاتة السري - دمياط

18. السعيد فتحي السيد سعيد - دمياط

19. عمرو فؤاد عبده معزة - دمياط

20. أحمد جمال السيد حشيش - الغربية

الأوقاف وزارة الأوقاف مسابقة المديريات الإقليمية للقرآن الكريم مسجد النور الاختبار الشفوي

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