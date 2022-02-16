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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للحضارة يستقبل وزير المناجم والمحروقات والطاقة بـ غينيا الاستوائية

المتحف القومى للحضارة
المتحف القومى للحضارة

استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط ، جبرايل مباجا، وزير المناجم والمحروقات والطاقة بجمهورية غينيا الاستوائية والوفد المرافق له.
وكان فى استقباله الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف مرحبا به، وقام أمناء المتحف بجولة إرشادية اصطحب فيها الوزير والوفد المرافق له  للتعرف على الإمكانيات الكبيرة الضخمة التى يمتلكها المتحف من مسرح  وسينما وكافيتريات ومركز تجارى وقاعات تعليمية وتدريب ومكتبة ، كما تم اصطحابهم لمشاهدة قاعة العرض المركزي والمزودة بأحدث وسائل العرض المتحفى فى العالم وأيضا قاعة المومياوات الملكية.
وأبدى الوزير انبهاره بفكرة المتحف والمقتنيات الاثرية.واعرب عن سعادته الكبيرة بما شاهده داخل المتحف من عظمة الحضارة المصرية ، وكذلك أبدى الوفد المرافق له إعجابهم بالمتحف والحضارة المصرية القديمة التى تمثل الملتقى الحقيقي لكافة عصور الحضارة المصرية، كما أبدوا سعادتهم بحفاوة  الاستقبال وإعجابهم بالكنوز المصرية، وأشاد الحضور بالمتحف ومقتنياته. 

وأوضح الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف أن مثل هذه الزيارات تهدف إلى الترويج للمتحف وإلقاء الضوء على أبرز المقومات السياحية والأثرية التى يتميز بها المتحف وتعزيز التفاهم المتبادل وتنمية التبادل الثقافي والفكري بيننا وبين الدول. 

وأضاف الدكتور غنيم أن أهمية المتحف التاريخية على المستوى الإقليمي والدولي جعلت الملايين حول العالم من عشاق الحضارة المصرية يتهافتون لرؤيته ومتابعته. 

وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لجميع العاملين بالمتحف وحرص على تسجيل إعجابه بالحضارة المصرية العريقة، والتقاط الصور التذكارية داخل المتاحف.

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