تنشيط أطر العلاقات محور لقاء السفير المصري في صوفيا ونائبة وزير الخارجية البلغارية

بحث السفير خالد عمارة، سفير مصر لدى صوفيا، مع نائبة وزيرة الخارجية البلغارية فاليسلافا بيتروفا، تنشيط أطر العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الأربعاء، أن اللقاء تناول تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمارات والسياحة والطاقة والنقل الجوي والثقافة والعلوم والتعليم.

وأعربت نائبة وزيرة الخارجية، خلال الاجتماع، عن تقدير القيادة السياسية البلغارية لدور مصر المحوري في القارة الأفريقية، وجهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.