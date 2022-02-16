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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية البحرين يبلغ السفير الأمريكي احتجاج المنامة على اجتماعه بممثلي الجمعيات الأهلية

البحرين
البحرين

اجتمع  الدكتورعبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني  ب ستيفن بوندي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، على خلفية اللقاء الذي جمع السفير في منزله مع عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية لبحث الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.

وأبلغ وزير الخارجية السفير الأمريكي بتحفظ المملكة على اللقاء الذي جرى بما يحمله من دلالات لا تتفق مع القوانين والاعراف الدولية في هذا الشان .

وبحث وزير الخارجية مع السفير أنظمة العمل الدبلوماسي التي تنظم عمل البعثات الدبلوماسية في الدول وفقا لاتفاقية فيينا، حيث أبدى السفير تفهما كاملا لكل ما نشر من مختلف الجهات في البحرين بهذا الشأن ، والحرص على العلاقات بين البلدين الصديقين .

وأوضح وزير الخارجية أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى مملكة البحرين حول القوانين والاجراءات المعتمدة بشأن مسؤوليات العمل الدبلوماسي في المملكة وفق اتفاقية فيينا والتي تراعي سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اضافة الى قوانين البحرين .

حضر اللقاء،  الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.

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