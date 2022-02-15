عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء إسرائيل يلتقي ملك البحرين وقائد الأسطول الخامس.. فيديو

صدى البلد

استقبل ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت في المنامة.

ويزور بينيت البحرين في زيارة تستغرق يوما واحدا، وهي أول زيارة إسرائيلية من نوعها للبلاد، بعد أقل من عامين من إقامة الدولتين علاقات دبلوماسية رسمية كجزء من "اتفاقيات إبراهيم" التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

رئيسة مجلس النواب الأمريكي تزور إسرائيل وفلسطين.. ما السبب؟

البحرين..أول حكم براءة من تهرّب ضريبي لسائل الشيشة الإلكترونية

وكان في استقبال بينيت ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذي يشغل أيضا منصب رئيس وزراء المملكة في قصر القضيبية بالمنامة.

كما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي العديد من وزراء الحكومة وناقشوا الحاجة إلى تعاون اقتصادي أكبر.

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إن بينيت التقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

والتقى بينيت قائد الأسطول الخامس نائب الأدميرال براد كوبر خلال توقفه في المنامة، وقال مكتب بينيت إن الأسطول "عنصر مهم في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي في مواجهة التهديدات الأمنية المختلفة"، ولم يذكر إيران على وجه التحديد، لكن إسرائيل لم تخف مخاوفها بشأن الأنشطة البحرية الإيرانية في المنطقة.

البحرين إسرائيل بينيت المنامة اتفاقيات إبراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

ذروة الموجة السبت.. الأرصاد: طقس سيئء يضرب مصر من الجمعة لـ الأحد..فيديو

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تحذر من حالة طقس غير مستقرة تضرب البلاد

اليوم.. بدء إلزام الشركات بالفاتورة الإلكترونية وإحالة المخالفين للنيابة

مصرع نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في حادث سير بمصر الجديدة.. تفاصيل

رسميا.. فيفا يعلن موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

7 أسباب تحرمك من التقديم في وحدات دار وسكن وجنة مصر

بسياراتها والمقاهي.. خروج قرية غارقة منذ 30 عاما من تحت المياه|صور

ترشيحاتنا

دوري أبطال أفريقيا.. الاتحاد السوداني يؤجل مباراة الهلال استعدادا لـ الأهلي

البيت الأبيض: دمج الشركات الدفاعية خطر يهدد الأمن القومي والاقتصاد الأمريكي

هل الزوج له عدة طلاق أو وفاة مثل الزوجة؟.. الافتاء تفند الحالات

رئيس وزراء إسرائيل يلتقي ملك البحرين وقائد الأسطول الخامس.. فيديو

مصادرة مستلزمات طبية مجهولة.. القانون يواجه غش الدواء بعقوبة رادعة

أفضل طرق لحذف الملفات والصور من Google Drive جوجل درايف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

السعودية.. ثور هائج ينطح المارة في أحد شوارع جدة|فيديو

مقطع يحبس الأنفاس.. رجل يتدلى من شرفة الدور الـ12 لممارسة الرياضة| شاهد

بريطانيا تستعين بالأغنام لمساعدة الأطفال على تلقي لقاح كورونا.. صور

فيديو

غرق مركب صيد بالإسكندرية.. البحث عن الضحايا مستمر وسط صراخ الأهالي.. فيديو

رياح وأمطار.. موجة طقس سيء تضرب البلاد من الجمعة لـ الأحد.. فيديو

فيديو .. كيف ينقل المتعافي من كورونا العدوى للآخرين

شاهد.. والد سلمى ضحية الدهس بطريق جمصة يكشف مفاجأة في الحادث

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ