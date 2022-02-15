رئيس وزراء إسرائيل يلتقي ملك البحرين وقائد الأسطول الخامس.. فيديو

استقبل ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت في المنامة.

ويزور بينيت البحرين في زيارة تستغرق يوما واحدا، وهي أول زيارة إسرائيلية من نوعها للبلاد، بعد أقل من عامين من إقامة الدولتين علاقات دبلوماسية رسمية كجزء من "اتفاقيات إبراهيم" التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

وكان في استقبال بينيت ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذي يشغل أيضا منصب رئيس وزراء المملكة في قصر القضيبية بالمنامة.

كما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي العديد من وزراء الحكومة وناقشوا الحاجة إلى تعاون اقتصادي أكبر.

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إن بينيت التقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

والتقى بينيت قائد الأسطول الخامس نائب الأدميرال براد كوبر خلال توقفه في المنامة، وقال مكتب بينيت إن الأسطول "عنصر مهم في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي في مواجهة التهديدات الأمنية المختلفة"، ولم يذكر إيران على وجه التحديد، لكن إسرائيل لم تخف مخاوفها بشأن الأنشطة البحرية الإيرانية في المنطقة.